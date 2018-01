“Estamos en campaña de alcaldes y diputados y debemos exigirles propuestas de calidad”: Arzobispo de San Salvador

“Estar hablando de candidatos presidenciales me parece exagerado, irrespetuoso a la sociedad”. De esta forma, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, criticó la postura de los partidos ARENA y FMLN de comenzar a hablar sobre candidatos presidenciales en una época en la que “debemos concentrarnos en los candidatos a alcaldes y diputados”.

Para Monseñor Escobar Alas, debería haber “espacio sereno para profundizar en los candidatos hacia las autoridades municipales y parlamentarias y que se exijan propuestas no vacías, sino con contenido y a favor del pueblo”. “Pero que para mientras me presenten candidatos de presidentes para el siguiente año y para cinco años más, me parece más que absurdo”, agregó.

“Ojalá se hiciera una buena campaña de alcaldes y de diputados. Ahora estamos en eso. Cada cosa tiene su lugar y el pueblo merece diputados y alcaldes capaces”

Para el Arzobispo, se “insulta la inteligencia y la nobleza de un pueblo”, cuando se da prioridad a las elecciones presidenciales del próximo año y no a las elecciones parlamentarias y municipales de este 2018. “Ojalá se hiciera una buena campaña de alcaldes y de diputados. Ahora estamos en eso. Cada cosa tiene su lugar y el pueblo merece diputados y alcaldes capaces”, señaló.

“El pueblo ha madurado mucho, es noble y sabio y está analizando a cada candidato. A veces se piensa que es fácil engañar, que es fácil aplicar la demagogia pero yo pienso que no, que el pueblo de El Salvador ha madurado mucho y que merece que se le diga la verdad”, agregó.

Anulación de voto

Sobre los discursos de varias figuras públicas que han estado animando al pueblo a anular su voto, el Arzobispo no quiso profundizar en detalles y señaló únicamente que “cada quien es libre de tomar su decisión”.

"Hay quienes dicen que es una forma de expresarse. De todos modos, es importante que cada uno elija, porque sino otros van a elegir por ellos. Hay libertad”

“Yo no estoy aquí para impedir la libre expresión de las personas. Hay una discusión entre si hay derecho o no de anular el voto. Hay quienes dicen que es una forma de expresarse. De todos modos, es importante que cada uno elija, porque sino otros van a elegir por ellos. Hay libertad”, remarcó.

Finalmente, Monseñor dejó en claro que “no recibo candidatos” de ningún tipo. “Si alguien quisiera platicar conmigo solo porque es candidato a presidente de la República o diputado o a alcalde, pues no lo recibo. No porque lo menosprecie. Mis respetos para ellos y agradezco su acercamiento, pero no estoy para favorecer a unos y desfavorecer a otros. Somos vigilantes y vamos a mantener esa posición”, detalló.