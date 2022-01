"Estamos tratando de dialogar con personas que no tienen ningún poder de decision real"

Para la diputada Claudia Ortiz la oposición ha enfrentado retos para ejercer su rol de representar a una parte del electorado. En esta entrevista la primera diputada del partido VAMOS explica cuál ha sido el papel de las fracciones de oposición de la Asamblea.

Asegura que el oficialismo ya dio pistas de cuáles son los temas que les generan controversia interna y qué actores de la sociedad tienen la capacidad de hacerlos retroceder en una decisión.

¿Qué ha significado el encuentro con Nuevas Ideas, un partido que no se conocía desde el Órgano Legislativo?

Creo que el 1 de mayo marcó muchas cosas. Marcó la pauta de todo lo que iba a ser esta legislatura. Hay un proyecto para concentrar la mayor cantidad de poder posible y gobernar sin ningún tipo de límite. La mayoría de decisiones que esta Asamblea ha tomado, de manera rápida, ha tenido que ver con esto.

¿Considera que la oposición dimensionó esta intención desde el principio?

Sí, lo que pasa es que creíamos que íbamos a estar en un contexto complicado, pero no que iba a suceder tan rápido. Pero el 1 de mayo marcó la cancha de lo que iba a suceder. Ya no hay dónde defender los derechos constitucionales y la investigación de los delitos está en manos de una institución que ha sido coaptada. Eso que rompió cualquier molde de lo que hemos visto, dejó abierta la posibilidad de que podría suceder cualquier otra situación sorpresa en los siguientes días. Hay otras decisiones que se han ido tomando, no solo desde la Asamblea, sino en combinación, como por ejemplo, ya vimos el control que se tiene del TSE. Entonces, después del 1 de mayo, creo que todo quedó claro y que el espacio que teníamos para ejercer la democracia iba a ser bien reducido.

¿Qué ha aprendido la oposición de este contexto?

Lo más importante que hemos aprendido, o que he aprendido, es que nuestro trabajo es representar a quienes nos eligieron y a toda la población, en la medida de nuestros principios. Representar no quiere decir tener todos los votos, sino que se puede hacer a través de propuestas, como las hemos hecho. Luego queda en evidencia cuando no se quieren aceptar y que no hay una agenda abierta al debate, a la dinámica democrática. Hemos aprendido que hacer preguntas es una manera de representar y provocar que haya una respuesta, sea cual fuera esa respuesta. También decir qué es lo que está pasando para que lo sepa la gente es una forma de representar.

¿Qué le ha hecho falta a la oposición? ¿Qué se pudo haber hecho mejor desde el principio? Usted dijo antes de iniciar la legislatura que daba el beneficio de la duda.

Entramos con el beneficio de la duda, pero si ellos no honran esa confianza no es culpa de la oposición.

Se entiende que las fracciones de oposición no tienen capacidad de influir en votos, pero de un tiempo hacia acá, han sido más duros en los cuestionamientos y se han apoyado en otros actores...

Sí, creo que hizo falta hacer más propuestas, desde el principio, hacer un vínculo más fuerte con la sociedad civil y tener una actitud un poco más clara en las plenarias y en las votaciones. Los partidos no podemos aspirar a tener un rol si no pasamos a tener una función de puente entre el Estado y la sociedad. También creo que los demás partidos han tenido cierta dificultad para ser más beligerantes porque ya tienen un desgaste. Entonces, también falta dar muestras contundentes de que realmente quieren dejar atrás el pasado. Es necesario que la oposición empiece a coordinar cosas en temas mínimos, en temas que son importantes para todos en los que sí vamos a coincidir. Creo que ya se ha empezado a hacer algunas acciones.

¿En cuáles acciones concretas?

Como en el caso de la Ley Alabí, los cuatro partidos de oposición consideramos que lo correcto de esa ley era derogarla. Hicimos la propuesta en conjunto. También hacíamos una conferencia en conjunto cuando Jean Manes dijo que se ponía en pausa la relación con Estados Unidos. Creo que hace falta un poco más y abrirle el espacio a otros sectores de la sociedad.

Sin embargo, la población sigue esperando que diputados de Nuevas Ideas les reciban sus propuestas. ¿Cómo se pueden sentir respaldados por la oposición los ciudadanos cuando se conoce que esas propuestas ingresan pero no van a ser tomadas en cuenta?

Eso es lo que se ha propuesto el oficialismo, que no tengamos posibilidad de que nuestras propuestas prosperen, aunque sean cosas buenas para la gente o aunque ellos mismos lo retomen y lo presenten como propio. Eso es darle una bofetada a la gente que no votó por el partido oficial, sino por otros partidos. En una Asamblea cada diputado debe tener capacidad de tomar decisiones por si mismo, pero parece que acá estamos tratando de dialogar con personas que no tienen ningún poder de decisión real.

Quizá tengan poder de decisión metodológico sobre cómo se va a llevar a cabo la comisión, a quién se puede invitar o qué temas, pero ya tienen las decisiones empaquetadas. Parece que tampoco los mismos diputados de Nuevas Ideas tienen margen para proponer cosas que prometieron a sus votantes.

¿Quién es? Claudia Ortiz diputada de VAMOS

Trayectoria: Abogada de profesión, con posgrado en Ciencias Políticas.

Trabajó como investigadora en FUNDE.

Hay algunos temas que han tenido retraso en discusión o en aprobación, pese a que son propuestas del oficialismo. ¿Han detectado algún patrón de temas que hacen tambalear en las decisiones? ¿Qué les hace retroceder?

Donde hemos visto ese patrón es en temas donde hay presión internacional, por ejemplo, el proyecto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que ahorita está engavetado, para bien, porque eran reformas dañinas para el país. También en temas donde la población, en general, no necesariamente la gente organizada, tiene una opinión muy fuerte, como en temas relacionados a la vida, a la familia. Y, sin duda, las elecciones de segundo grado, que aunque digan que ahora sí son transparentes, y que no hay cuotas políticas, de manera casi "mágica", en las propuestas de los candidatos coinciden los partidos del oficialismo.

¿Por qué cree que en esos casos sí interesa la comunidad internacional, cuando el presidente Bukele mantiene un discurso sobre la injerencia?

Nadie puede gobernar, en el siglo XXI, como una isla. Nadie puede gobernar prescindiendo de la comunidad internacional porque vivimos en un mundo donde hay una gobernabilidad global. El Salvador es un país periférico, necesita para acceder a oportunidades, recursos de financiamiento. Y, sobre todo, en la situación que el país está, necesita de recursos. El presidente ataca a la comunidad internacional que le critica, así como ataca a la oposición, como ataca al periodismo que le critique. Lo cierto es que solo es un discurso porque no se puede gobernar un país que tiene pocos recursos, tiene muchas necesidades y que depende de esa cooperación.

Sobre la tensión que hay con Estados Unidos, ¿hacia dónde cree que va el camino?

Yo creo que al final las cosas caen por su propio peso. Si el presidente entra en controversia con Estados Unidos, no le afecta a él, le afecta a la gente que tiene familiares trabajando allá, a los beneficiarios de proyectos de cooperación.

El oficialismo maneja el discurso que la oposición e incluso las marchas son financiadas por EUA. ¿Han tenido acercamientos con la Embajada en este sentido?

Con la embajada he participado en reuniones para saber cómo vemos la situación del país, qué vías hay para recuperar la democracia. Hemos tenido reuniones plurales donde están todas las partes representadas, donde hemos hablado francamente de cómo vemos la situación de la Asamblea. Pero eso se ha limitado.

¿La embajada es la única que ha generado este tipo de espacios?

Hay otros espacios, pero ahí no llegan.

En una encuesta de LPG Datos, Nuevas Ideas había perdido aprobación. ¿Por qué cree que el partido pierde aceptación pero el Ejecutivo no, si las propuestas aprobadas por la bancada, vienen de ahí?

No solo las propuestas o lo que se aprueben leyes es una manera de representar. La forma en la que uno trabaja es una manera de representar. Las preguntas que uno hace, las propuestas, todo eso es una forma de representar. Quizás hay contradicciones que la población está viendo en la Asamblea Legislativa y la forma de no rendir cuentas, la forma de tratar a los demás y de tratar a la ciudadanía, todo eso puede dejar de generar simpatía para la gente.