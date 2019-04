Están libres de analfabetismo en Puerto El Triunfo

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) declaró oficialmente a Puerto El Triunfo, Usulután, como municipio libre de analfabetismo, luego de que 835 personas aprendieran a leer y escribir, por lo que se alcanzó el 96 % de la población alfabetizada.

"Sabemos que hay personas que están en ese 4% restante, pero son quienes tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad o son renuentes a entrar en ese proceso", indicó Moisés Pérez, coordinador de Alfabetización en Usulután.

Agregó que el proceso de enseñanza incluyó a las zonas de las islas, donde el MINEDUCYT contrató promotores quienes se encargaban de buscar a los facilitadores, a las personas que no estaban alfabetizadas, y las involucraron en el proyecto. Además, los docentes de los centros escolares de las islas colaboraron también con incentivar a las personas.

"No pude aprender a leer ni escribir porque de pequeña mis padres no podían mandarme a la escuela, por no tener dinero. Me alegro porque ya puedo firmar, ando leyendo varias cosas", manifestó María Concepción Díaz, de 64 años y residente de la isla Corral de Mulas I.

A la fecha son 17 los municipios de Usulután ya alfabetizados, y para mayo se espera que cuatro más se unan al listado, por lo que para junio se prevé que los 23 municipios hayan sido declarados libres de analfabetismo. Los últimos municipios en ser atendidos serán los de Jiquilisco y Usulután.