"Estar en el hospital Saldaña no se lo deseo a nadie"

Hace más de un mes Iván y José no se conocían. Era 12 de marzo de 2020 y la única coincidencia en sus vidas era que deseaban ir a sus hogares tras volver de trabajar en el extranjero, pero no podrían sin pasar antes por un aislamiento controlado de 30 días que había sido anunciado unas horas antes por el gobierno salvadoreño, para tratar de frenar el nuevo coronavirus, causante de la covid-19.

Ninguno olvida el momento de su retorno al país. Iván estuvo unas horas en el aeropuerto salvadoreño, proveniente de España; y José en la frontera Las Chinamas (Ahuachapán), procedente de Guatemala. Se negaron a ser trasladados al albergue de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, porque se enteraron en redes sociales de las denuncias de hacinamiento que había en ese lugar habilitado por las autoridades para convertirlo en "centro de contención".

Luego de breves protestas para no ser llevados a Jiquilisco, ambos tomaron la única opción a su alcance: firmaron una carta que daba potestad al Ministerio de Salud (MINSAL) para mantenerlos aislados de sus familias durante 30 días. Su supuesta fecha de salida era el sábado 11 de abril, sin imaginar que terminaría siendo solo una ilusión.

Empezaron su aislamiento en la Villa Olímpica de Mejicanos, pero tener fiebre los llevó una semana en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" (San Salvador), designado en un primer momento por las autoridades salvadoreñas para tratar a pacientes con coronavirus. Su sospecha es que la fiebre fue causada por las condiciones insalubres del centro de contención.

"Eso daba asco, ver todo eso. Nos molestamos todos, y la gran mayoría se enfermó, porque dicen que en ese lugar tenía no sé cuántos años que no encendían esos aires acondicionados y tiraron una polvazón (sic) que no tiene idea. A todos como que eso nos molestó en las cuestiones respiratorias y fue la causalidad que me diera la fiebre y me movieron al hospital", relata Iván vía telefónica.

Iván fue llevado al hospital Saldaña el 20 de marzo, dos días después llegó José. Allí coincidieron. Los sometieron a pruebas médicas para detección de la covid-19, enfermedad causada por el coronavirus. Estuvieron una semana en el centro hospitalario, no les entregaron los resultados de los exámenes y el 27 de marzo los enviaron juntos a un hotel.

"A la mayoría de gente con que he platicado se la llevaron (al hospital) con engaños también porque, por ejemplo, a mí los enfermeros que hicieron el traslado solo me dijeron ‘Nombre, no te preocupés, vas por un lapso de 24 o 48 horas, lo más, porque te van a hacer unos exámenes, te van a tratar mejor’", señala José. Iván coincide con esa postura. No tienen buen recuerdo del paso por el hospital Saldaña. "Estar allí en la Villa Olímpica, igual en el hospital Saldaña, no se lo deseo nadie. Porque es una situación bien fea", explica Iván.

José refuerza: "Tuvimos que sufrir la misma mierda, por decirlo así, porque qué hospital más feo. En ese entonces había un trato bien inhumano".

Treintaisiete días después de que ingresaran a El Salvador, Iván y José están en el mismo cuarto de un hotel ubicado en Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán (La Libertad). Son parte de las 4,266 personas que están aisladas en centros de contención hasta ayer sin recibir la orden de salida, según estadísticas gubernamentales. Otras 2,974 personas ya finalizaron la cuarentena, hasta las 9:00 de la noche de ayer, según datos oficiales.

Sus 30 días de aislamiento ya terminaron hace una semana, el 11 de abril como decía aquel papel que firmaron. La falta de información que sufrieron en el hospital Saldaña parece una suerte que los continúa persiguiendo: en el hotel los sometieron a otra prueba el 2 de abril y todavía esperan los resultados.

"Lo único que nos dicen cuando nosotros hablamos es que los doctores acá no saben nada, que quien está manejando todo es un comité central, el que supuestamente va viendo caso por caso, que ellos son los que deciden. Ni siquiera nos dicen ‘Mirá, el día tal vas a terminar tu cuarentena’", lamenta José.

Mientras que Iván, resignado por un encierro que parece nunca terminar, critica las decisiones del Gobierno: "Estamos presos, porque no se le puede llamar otra cosa, están violentando nuestros derechos". La única respuesta que han recibido a sus peticiones es una publicación del presidente Nayib Bukele en Twitter dirigida a todos los que están en centros de contención.

"Le pido paciencia a lo demás, no es una logística fácil. Y tenemos que garantizar que no salga de cuarentena alguien contagiado",escribió el mandatario el jueves pasado en Twitter. Una solicitud que no causa tranquilidad para los encuarentenados como José e Iván, para quienes la fecha de salida que firmaron aquel 12 de marzo se hace cada vez más lejana.