Este lunes 9 de agosto y mañana martes 10, el Ministerio de Salud estará aplicando la dosis de la vacuna contra el covid-19 en el Centro Histórico de San Salvador, sin necesidad de que los beneficiados tengan una cita.

La jornada de este lunes comenzó a las 8:00 de la mañana y se estima que estará finalizando a las 2:00 de la tarde. La idea es acercar la vacuna a las personas que no se han aplicado ninguna de las dosis o que tengan solo una.

Similar actividad se ha realizado en las semanas anteriores en centros comerciales, donde personas que pasan por el lugar aprovechan de vacunarse sin previa cita.

Estarán aplicando sin cita la vacuna contra el covid-19 en el Centro de San Salvador este lunes y martes. Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Las personas interesadas son entrevistadas y luego se les da información sobre las ventajas y beneficios de aplicarse la vacuna. Varias personas de la tercera edad se acercaron a pedir información, ya que padecen de enfermedades crónicas.

Mario Velásquez dijo que su temor era porque era diabético. "Me explicaron que no hay problema y me puse la primera (dosis), después me van a poner la segunda", dijo.

Según cifras oficiales, 1.6 personas en El Salvador cuentan con las dos dosis de la vacuna y más de 3 millones se encuentran a la espera de una segunda dosis.

Actualmente se exige la vacunación completa para ingresar a centros culturales y estadios.