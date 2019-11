“Estaríamos promoviendo que: toco a un niño, pago la multa y vuelvo a tocar a otro niño”: fiscal general sobre fallo de Cámara en caso Escalante

La Fiscalía General de la República (FGR) recibirá hoy miércoles por escrito la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, en la que se envía el caso contra el magistrado Jaime Eduardo Escalante Díaz a un Juzgado de Paz, tras considerar que la acusación que pesa en su contra sobre tocar los genitales a una niña de diez años debe ser procesada como falta y no como delito.

El fiscal general Raúl Melara dijo en una entrevista en el programa televisivo Frente a Frente esta mañana que todavía no tenían la resolución y debían esperarla “para ver cuál es el razonamiento que está detrás de la misma para poder verter una opinión más técnica y apegada a derecho”, pero aclaró que “para la Fiscalía, tocar niñas sí es delito”.

Fiscal general Raúl Melara durante la entrevista televisiva Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) este miércoles. Foto: cortesía

“Tenemos cinco días para apelar, pero nosotros ya estamos preparando por lo menos el bosquejo general del recurso de apelación para conocer cuáles son los motivos reales por los cuales la Cámara está fundamentando su resolución y su declaración de incompetencia”, dijo Melara.

El fiscal general reiteró que el cambio de tipificación a “falta” por parte de la Cámara “no es del agrado de la Fiscalía” porque “el hecho” que se le imputa al magistrado Escalante “está probado” y “de hecho los magistrados no están desvirtuando lo que dice la Fiscalía” y tampoco están descartando “toda la prueba”.

“La falta dice ´el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos realizare tocamientos impúdicos´. Creo que los magistrados han hecho una interpretación literalista de lo que dice el Código Penal… ¿a quién le podemos exigir un autocuido? ¿Quién es susceptible de descuidarse? Alguien que tiene pleno conocimiento, alguien que está desarrollado no solo psicológicamente sino físicamente; los niños no tienen capacidad de autocuido, ellos no están pensando si va a venir una persona si les va a hacer bien, si les va a hacer mal, si los va a tocar, si los va a agredir… los niños son niños y no tienen capacidad de raciocinio para estar pendientes de su entorno alrededor y si algo malo les va a pasar”, argumentó Melara.

Agregó que no se puede “permitir que una persona se crea blindada porque toca a un niño, porque entonces lo que estaríamos promoviendo es que: yo toco a un niño, pago la multa, vuelvo a tocar a otro niño, pago la multa y sigo pagando la multa hasta que escale mi conducta y me convierta en pedófilo o violador”.

Según Melara, este caso marcará “un antes y un después en la violencia contra la niñez y es positivo”; además, consideró que el tema “ha unido a muchos sectores del país”, incluidos “políticos, funcionarios y sociedad civil que están externando su preocupación por el cambio de tipificación que ha hecho la Cámara de delito a falta”.