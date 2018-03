Estarían por iniciar el cambio de tuberías en San Salvador

Lee también

Dentro de uno o dos meses, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) espera comenzar con los trabajos de cambio de tuberías antiguas en San Salvador, tanto de agua potable como de aguas negras.Con los fondos que se obtengan de la titularización, se contratarán cerca de 23 proyectos para el cambio de las tuberías más antiguas, que son de asbesto cemento y fueron colocadas durante la década de los setenta, comentó el presidente de la autónoma, Marco Fortín.“Yo diseñé el proyecto que se va a hacer con el polietileno de alta densidad, que es toda la parte del Paseo General Escalón, la calle El Mirador, la calle Padres Aguilar, la calle La Mascota, que son los colectores principales de esa zona”, manifestó ayer el funcionario.Actualmente tienen proyectos en La Rábida y Santa Lucía sobre tuberías de aguas negras. Otros trabajos los realizará directamente la institución, es decir, no contratará empresas como en los 23 proyectos que tiene previstos. “Y luego hay unas que las va a trabajar directamente ANDA, como las del Centro Histórico, que las vamos a trabajar junto con la alcaldía en las plazas que se están remodelando; pero esas las vamos a hacer directamente nosotros como institución”, dijo.Con la entrega de factibilidad a 147 proyectos de construcción se agregarían como 9,500 mechas de agua potable, lo que implica no solo conexión de agua potable sino también de aguas residuales. “Como dijo el presidente (Salvador Sánchez Cerén), también habrá que ver cómo si entra agua, tiene que salir, y es por eso que él ya habla del tratamiento de aguas residuales”, afirmó Fortín.El mandatario espera que pronto se debata una propuesta sobre el tratamiento de las aguas residuales. “Es nuestra responsabilidad no solo asegurar agua a todas las personas, sino también llevar a la ciudadanía a ejercer un manejo adecuado de sus recursos, haciendo conciencia de la protección de fuentes, zonas de infiltración y mantos acuíferos”, dijo Sánchez Cerén.Para el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), Ángel Díaz, es necesario invertir en esos sistemas. “Uno tiene diferentes soluciones de planta de tratamiento de aguas negras para diferentes tipos de proyectos, dependiendo del volumen, en el tipo de proyecto que sea”, expresó.