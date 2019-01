Estas son las excusas más frecuentes para no contar votos en elecciones presidenciales

Ciudadanos que fueron electos mediante un sorteo aleatorio para integrar una Junta Receptora de Votos (JRV) el día de los comicios presidenciales y que por diversos motivos no pueden asistir comenzaron a llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a presentar sus excusas.

Porque iban a estar de viaje o por padecer alguna enfermedad son de los principales motivos que se están presentando como excusas.

Fuentes del organismo colegiado informaron que la cifra ya pasaba de los 40. Esta cifra se aleja de los cientos de personas que acudieron al TSE antes de las elecciones de 2018.

A las instalaciones de la Secretaría General del TSE no están llegando precisamente las personas que salieron en el sorteo, sino que también acuden sus familiares. Por ejemplo, Mónica Chávez llegó en representación de su primo, quien salió electo para cuidar una JRV en un municipio de Usulután.

"Es para mi primo, pero el detalle es que él ya tiene tres años de estar fuera del país, entonces le llegó la notificación adonde él vive que está llamado para cuidar urnas", comentó, y dijo que la premura con la que llegó al TSE se debe a que el Documento Único de Identidad (DUI) de su primo vence en el transcurso de este año y no quiere que, por no atender el llamado, tenga problemas para renovarlo.

Otro impedimento tiene Daysi Guevara, quien salió electa para cuidar una JRV en San Salvador, pero por razones médicas no puede hacerlo. Ayer llegó a presentar constancias que acreditan su condición. Similar situación es la de María Teresa de Posada, quien este mes cumple 60 años, la edad límite para cuidar una mesa electoral. Sin embargo, ella comenta que su edad no es un problema, sino su condición médica y que por ello no puede acudir al llamado.

La ley da tres días hábiles, después que a la casa del seleccionado llega el citatorio, para que presente una excusa, de lo contrario se entenderá que acepta formar una JRV.