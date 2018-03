Estas son las razones por las que PCN y PDC no votarán por Presupuesto General

Complemento de $4,532,878.52 en materia de aplicación del Escalafón Salarial para el sector Salud

en materia de aplicación del Escalafón Salarial para el sector Salud Complemento de $4,000,000 para el inicio de la aplicación de la Ley de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y Desmovilizados del FMLN

para el inicio de la aplicación de la Ley de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y Desmovilizados del FMLN Anexo de $230,000,000 para el pago de pensiones del antiguo sistema hacia el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP)

para el pago de pensiones del antiguo sistema hacia el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP) Anexo de $50,000,000 para el pago de pensiones de los retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)

para el pago de pensiones de los retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) Incorporación de $35,000,000 para el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Incorporación de $110,000,000 para el pago al subsidio de la energía eléctrica.

#Ahora: PCN y PDC damos posición sobre la aprobación del presupuesto general de la nación pic.twitter.com/l8xBc9RE7r — Prensa PCN (@PrensaPCN) 12 de enero de 2017

Los grupos parlamentarios de los partidos PCN y PDC expusieron este día que “es necesaria la inversión pública de aproximadamente $1,000 millones que contempla el Presupuesto General de la Nación 2017” para poder proceder a su respectiva aprobación, dejando en claro que no darían sus votos para dicho proceso este día en la primera sesión plenaria ordinaria del año.De igual forma, ambos partidos dejaron en claro que esa cantidad responde a la inversión de país en materia de “desarrollo de infraestructura vial, construcción y/o reparación de centros escolares, unidades de salud y la generación de empleos que ello involucra”, por lo que expresaron su inconformidad con la actual propuesta presupuestaria y exigieron una modificación en la que se incluyan todos estos aspectos.Específicamente, el comunicado de ambos partidos pide que sean incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2017 los siguientes gastos:Ambos partidos finalizan su comunicado haciendo un llamado al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a retomar las observaciones y modificar el presupuesto propuesto hasta ahora para su respectiva aprobación. Este comunicado fue respaldado por las declaraciones del diputado Mario Ponce, del PCN, quien confirmó que ambos grupos parlamentarios no darían sus votos en esta sesión plenaria si estas medidas no son adoptadas por el GOES.