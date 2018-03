Este es el Currículum Vitae del Presidente Cerén entregado por CAPRES

Lee también

Tras la solicitud de una ciudadana identificada como Christina Wolf, Casa Presidencial (CAPRES) mandó un informe al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para dar cumplimiento a la resolución que los comisionados emitieron en el que ordenaban dar a conocer el Currículum Vitae del presidente de la República, Salvador Sánchez CerénEl documento entregado contiene tres páginas, que bien pueden ir en una sola, las cuales incluyen únicamente tres puntos: Datos personasles, formación académica y experiencia profesional. En la parte referente a la formación académica, la hoja de vida asegura que de 1951 a 1956, Cerén realizó sus estudios de educación primaria en la escuela José Dolores Larreynaga, de Quezaltepeque.El plan básico lo realizó entre 1957 y 1959 en la escuela José María Peralta Lagos. De 1960 a 1962 estudió en la Escuela Normal Alberto Masferrer, de San Salvador. Contrario a lo que otros pensarían, la hoja de vida del presidente no tiene otros estudios. El documento refleja que dio clases de 1963 a 1979 en tres escuelas de Quezaltepeque, La Libertad.Sin embargo, la hoja de vida del mandatario no tiene más atestados a partir de 1979. Eso coincide con el período de la guerra. Luego se incluye su paso por la Asamblea Legislativa desde 2000 al 2009. Ese año llegó a la vicepresidencia de la República hasta el 2014, año en el que asumió como Presidente.La presentación de dicho documento surgió a raíz de una orden dictaminada por el IAIP el pasado 8 de marzo, luego de que la ciudadana Wolf apelara ante el IAIP tras no haber recibido esta información, la cual solicitó a CAPRES con anterioridad.Dentro de lo establecido por el IAIP se determinó que el documento de Hoja de Vida del presidente que actualmente está en el Portal de Transparencia de la Presidencia no puede considerarse como un documento que cumple con los principios de Contraloría Ciudadana del IAIP. Además, aseguraron en ese momento que “cuando se trata de experiencias laborales previas…no basta con enunciar alguna función pública ejercida, sino se determina el tiempo durante el cual se ejercicio”.Además, el IAIP dejó en claro que “se debe modificar el Currículum a un formato en el que se determine con facilidad la preparación académica, la experiencia laboral y los datos biográficos pertinentes del Presidente de la República”. El IAIP también determinó que, luego de entregar el documento de Hoja de Vida, se deberá presentar un informe de entrega a manera de constancia de haber cumplido con lo exigido.