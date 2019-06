Este es el sitio autorizado por el MARN para que los migueleños boten desechos de construcción por un año

La Unidad Ambiental de la Alcaldía de San Miguel recibió el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para habilitar un sitio en donde los habitantes puedan llegar a depositar el ripio que sacan al realizar una construcción o al demoler infraestructura.

El lugar donde se permitirá el depósito, sin ningún costo económico, ha sido habilitado desde hace algunas semanas y está en el kilómetro 148.5 en la carretera que de San Miguel conduce a La Unión.

"Solo se va a permitir ripio y tierra, no tiene que llevar cartón, plástico, porque no es un botadero de basura, sino de ripio. Hasta ahorita el depósito no se ha tazado y mientras no se tace no se puede cobrar", informó la unidad ambiental municipal.

El lugar que ha sido autorizado para este tipo de desechos tiene capacidad para alojar 10,000 metros cúbicos de ripio y el permiso que ha sido extendido por el MARN tiene vigencia para un año.