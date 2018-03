Este fue el fenómeno misterioso que Google Earth reportó en el Golfo de Fonseca

Lee también

La naturaleza siempre regala paisajes increíbles y fenómenos tan sobrecogedores que logran acaparar la atención de todo espectador que se deja sobrellevar por la belleza natural que el mundo presenta. Sin embargo, pocas veces localizamos estos fenómenos naturales en El Salvador, aunque este día se dio una excepción.La aplicación para ver mapas satelitales en la web, llamada Google Earth, reveló este día un fenómeno natural bastante anormal en el Golfo de Fonseca, justo en las proximidades de la Isla de Meanguera, departamento de La Unión.Esa fue una de las imágenes vistas hoy a través del satélite de Google Earth.La búrbuja gigante parecía proporcionar olas anormales en las aguas del golfo.Las imágenes que Google Earth reveló este día dejaron ver una burbuja gigante que generaba olas bastante anormales en la periferia de la isla, la cual posee una longitud de 7 kilómetros y una superficie total de 16 km², en una superficie de formación volcánica.Las imágenes han sido viralizadas en las redes sociales, aunque no se presentó alerta alguna por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por lo que se tomó como un fenómeno marítimo que no representaba ningún peligro para los habitantes de la zona.El fenómeno no fue reportado por el MARN, porque no significaba peligro alguno.