Este fue el plan ejecutado por pandilleros para asesinar a hermanas en Nejapa

@PNC_SV: "Autores de asesinatos de Diana Lisbeth Lemus (21) y hermana menor. Solicitamos información: José Pérez y Osvaldo Ramírez". pic.twitter.com/PTbdXyLZGM — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 26, 2017

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo esta tarde que la institución está plenamente convencida de que los autores materiales del homicidio de las hermanas Diana Lemus García, de 21 años, y Yamileth, de siete, cometido el pasado miércoles, son miembros de la pandilla 18 revolucionarios.El funcionario detalló el plan ejecutado por los delincuentes para concretar el doble asesinato y el secuestro de Alejandra, la bebé rescatada ayer por los elementos policiales, así como el procedimiento de recuperación de la menor:1. Las hermanas fueron privadas de libertad en las proximidades del mercado Tinetti por personas que posteriormente las entregaron a los miembros activos de la pandilla, bajo el argumento de que tenían "cuentas pendientes" con Lemus García.2. Llegaron a la zona de Nejapa, asesinan a Lemus García y su hermana y privan de libertad a la bebé. Salen en el mismo vehículo en que fueron sacadas "bajo engaño" del sector del Tinetti.3. El conductor del vehículo en todo momento fue Osvaldo Coronado Ramírez, según las indagaciones hechas hasta el momento. Este pandillero tiene orden de captura activa por agrupaciones ilícitas y resistencia y ahora figura entre los 100 más buscados.4. Después del asesinato los responsables entregaron a otras personas el vehículo y pidieron que cuidaran a la menor mientras decidían qué hacer con ella.El director de la Policía informó que cerca de las 3:00 de la tarde del sábado fue intervenido el vehículo en que fueron privadas de libertad las víctimas, en la alameda Juan Pablo II. "Hasta ese momento la ubicación probable de la bebé era en Ilopango", dijo Cotto.También reiteró que Lemus García sostuvo una relación con un pandillero encarcelado, pero que "no hay indicios de que (ella) fuera parte de la estructura criminal". Cotto señaló que existe la probabilidad de que la bebé sea hija del hombre en prisión, pero aclaró que esta solo es una hipótesis que no pueden confirmar.Según Cotto, la relación entre Lemus García y el pandillero no finalizó de la mejor manera "y de ahí surge uno de los posibles móviles del hecho".La PNC pidió colaboración ciudadana para ubicar a través de fotografías a Coronado Ramírez y a José Filadelfio Pérez López, de 31 años, quien también participó en el hecho directamente.