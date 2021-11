“Este gobierno (...) se revuelve cuando le hacen una crítica desde una institución con peso moral”: Padre Tojeira sobre ataques a la UCA

El exrector de la Universidad Centroamericana José SImeón Cañas (UCA), el padre José María Tojeira, se refirió a la serie de ataques que recibe la institución académica, que en su momento dirigió, por parte de diputados y funcionarios afines al gobierno de Nayib Bukele.



El religioso hizo énfasis en que todos los ataques desde el gobierno están basados en una estrategia de mentiras, debido a las críticas que desde la entidad de formación se realiza ante la situación actual que se vive en El Salvador por las decisiones implementadas desde el Ejecutivo.



“Este gobierno siempre ha dependido de la opinión pública y, en ese sentido, se revuelve cuando le hacen una crítica desde una institución con peso moral. ¿Qué hacen al revolverse? Pues muchas veces mentir”, reiteró Tojeira.



Hace un mes, la parlamentaria de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, aseguró de forma escueta que la UCA había recibido $24 millones por parte del Gobierno desde el 2011, sin brindar más detalles. Esta semana, el jefe de la misma fracción en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, se ha referido también a la institución en la cual fue formado, pero que ha criticado por su actual administración.



“Yo estoy desconectado en este momento de las finanzas de la UCA, pero eso de que 'la UCA sacó $40 millones de El Salvador', es tan absurdo y tan ridículo. No sé cómo tienen la capacidad de mentir tan fácilmente. A veces es gente que es formada por nosotros mismos, pero mienten con una facilidad increíble, ciertamente no les enseñamos nosotros a eso, no sé dónde aprendieron a mentir”, valoró Tojeira al respecto.



Sobre los fondos recibidos por la institución, en ocasiones anteriores han indicado que esto fue para la implementación de 51 proyectos, entre 2011 y 2018, mediante convenios con el Ministerio de Educación (MINED) por un monto superior a los $30 millones y en cada año se reintegró los remanentes que en total suman $717,617.51, para proyectos como el apoyo logístico y procesamiento de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, conocida como PAES; la especialización de docentes de tercer ciclo; apoyo a estudiantes con sobreedad en centros educativos focalizados; asistencia técnica a escuelas de educación especial; cursos y capacitaciones a directores y docentes en el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, entre otros.



“Son mentiras que demuestran la bajeza de las personas porque si un funcionario está convencido o tiene pruebas de que la UCA como institución ha cometido algo ilegal, lo que debería hacer no es tanto vociferar y dar gritos, sino presentar las pruebas en la Fiscalía para que se demuestre si es cierto lo que dicen o no (...) Lo que vemos aquí es un estilo de procesar arbitrario, agresivo e ilegal”, valoró el padre Tojeira en sus declaraciones durante la entrevista radial de la YSUCA.

Sobre caso Jesuitas e indulto de Benavides



Ayer, lunes 15, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa sesionó y una de las solicitudes presentadas fue la del indulto al coronel retirado Guillermo Benavides, condenado por haber participado en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en las instalaciones de la UCA.



La solicitud fue rechazada y los parlamentarios, en su mayoría de Nuevas Ideas, argumentaron que por ser un crimen de lesa humanidad, Benavides debía cumplir con su condena de 30 años, además de tomar el caso para mencionar otros nombres de presuntos implicados como Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker.



A pesar de eso, la UCA, principal interventora en el caso Jesuitas, envió un escrito a la comisión en el que solicitaban la conmutación de la pena, es decir, cambiar la condena de 30 años por solamente 5, esto luego de que Benavides hasta este momento ya acumula 8.



Tojeira manifestó que esta solicitud ya había sido realizada anteriormente por la UCA, a través de la Compañía de Jesús, pues consideran que la avanzada edad de Benavides, además del respeto por los derechos humanos y la dignidad frente a los agresores es algo que se debe aplicar y con esto realizar un acercamiento a la justicia transicional, además de señalar que Benavides no ha sido considerado como autor intelectual, sino material.



“Los abogados de Benavides (al solicitar el indulto) se han equivocado, claro, los Estados han dicho que se debe seguir con el castigo. Es un hombre de setenta y tantos años, enfermo, que no significa un peligro para la sociedad, que ha pasado ya un buen tiempo preso. Yo no veo problema para que salga, pero hay que respetar las sentencias de lo constitucional, aunque las hayan violado varias veces”, expresó el exrector de la UCA.



Este martes 16 de noviembre se cumplen 32 años del crimen contra los religiosos y en la universidad se realizará un acto conmemorativo como en todos los años posteriores para seguir exigiendo justicia.



En la entrevista también se hizo relación entre la justicia que los parlamentarios solicitan para el caso de los jesuitas y la solicitud de apertura de los archivos militares para el caso de la masacre de El Mozote, moción a la cual incluso el gobierno actual se negó a abrir.



“Hay una protección de la impunidad fundamental de las grandes autoridades del Ejército, la ha habido después de la guerra todo el tiempo (...) Para mí es injusto y muestra una hipocresía de los políticos de turno, que dicen que quieren justicia, pero en la realidad han sido incapaces incluso de editar una ley de justicia transicional”, puntualizó Tojeira.