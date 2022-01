Este lunes inician las clases a pesar de alza en contagios de covid

Dos días después de registrarse la mayor de cantidad de casos confirmados en un solo día en El Salvador (901), hoy dan inicio las clases en el sector público bajo la modalidad semipresencial tal como lo estableció el Ministerio de Educación (MINED); y a pesar de las peticiones realizadas por el sector docente de hacerlo de manera virtual.

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) y Bases Magisteriales sostuvieron que los docentes no están preparados para el inicio de clases bajo esta modalidad ante el riesgo que representa el incremento de contagios a nivel nacional. "Es una preocupación en el personal docente (el inicio de clases) hemos solicitado a la ministra de Educación que no se comenzará las líneas de clases semipresencial y que permitiera que el inicio fuera de forma virtual y paulatinamente regresar semipresencial; pero, ha hecho caso omiso en dos ocasiones en reuniones que hemos sostenido. Todas las gremiales convenimos que no se deben iniciar las clases", manifestó Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO.

“La ministra hizo caso omiso en dos ocasiones a nuestra petición de iniciar las clases de forma virtual e ir regresando paulatinamente a semipresenciales”.



Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO.

De acuerdo con Rodríguez, se estima que aproximadamente el 40 % del personal docente a nivel nacional se ha infectado con covid-19 y otros han presentado síntomas gripales. Agregó que esta información ha sido recabada de manera propia por las gremiales ante la negativa de los Ministerios de Salud y de Educación de informar sobre la situación actual de contagios en el país, específicamente en el área de educación.

La organización lamentó que la ministra de Educación, Carla Hananía, no priorizara la seguridad de los docentes y estudiantes, por ello, instaron a los padres de familia a optar por no enviar a sus hijos a clases semipresenciales como prevención.

Por su parte, el MINED confirmó el fin de semana el inicio de clases. "El Gobierno reitera su compromiso con la educación integral de los salvadoreños y, en medio de la pandemia, pide a la población seguir cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad ante el inicio del período escolar 2022... el cual se mantendrá de manera semipresencial, opcional y multimodal", dijo.

Falta de docentes en inicio a clases

Las organizaciones de SIMEDUCO y Bases Magisteriales expusieron que cerca de 4,000 centros escolares a nivel nacional, se verán con dificultades en el inicio de clases ante la falta de docentes interinos, quienes a la fecha no han sido seleccionados por el Consejo Directivo Escolar, debido a los cambios establecidos por la ministra de educación.