Este será el fenómeno que podría verse en cielo salvadoreño este viernes y sábado

El eclipse lunar del viernes 10-feb, será parcialmente visible en El Salvador durante su fase final, sobre el horizonte, desde las 6 pm. DP pic.twitter.com/Xnre282b8k — MARN El Salvador (@MARN_Oficial_SV) 8 de febrero de 2017

Simulación del eclipse lunar. Se aprecia las horas y lugares en donde será visible el evento. Fuente: https://t.co/fdYU5Tea92 . DP pic.twitter.com/aUOMcA4jrT — MARN El Salvador (@MARN_Oficial_SV) 8 de febrero de 2017

El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que este viernes 10 y sábado 11 de febrero podría ser visible un eclipse lunar en El Salvador. Según el MARN, el fenómeno será parcialmente visible y se podría apreciar durante su fase final. Se estima que ese momento se produzca alrededor de las 6:00 de la noche en adelante, con mayor énfasis entre las 07:30 y las 08:00 de la noche.“El eclipse lunar del viernes 10 febrero, aunque el fenómeno podría continuar para el siguiente día. Será parcialmente visible en El Salvador durante su fase final, sobre el horizonte, desde las 6 pm.”, expresó el MARN en Twitter.Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Astronomía (ASTRO) publicó en su página de Facebook que, desde el viernes por la noche, “la Luna alcanza su fase de Luna llena, y a la vez, pasará rozando el borde exterior de la sombra que nuestro planeta proyecta en el espacio, produciéndose algo llamado ‘eclipse penumbral’ de Luna”.Según ASTRO, “es muy difícil notar un eclipse penumbral de Luna, ya que ésta no penetra en la zona más oscura de la sombra de la Tierra (umbra) sino que sólo atraviesa la parte menos oscura llamada penumbra, tal como se observa en la imagen”. De igual forma, expresaron que se la Luna estará baja hacia el oriente al momento climático del eclipse, pero alertaron que no se presenciará un “oscurecimiento notable” a simple vista, aunque sí gracias a la ayuda de telescopios y cámaras fotográficas.“En esta ocasión, la Luna estará pasando a 160 kilómetros fuera de la umbra y el oscurecimiento de la Luna será muy tenue y no podrá ser visto tan fácilmente”, explicó ASTRO.