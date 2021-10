Estela pide ayuda para reparar casa

Estela Benavides, habitante del Cantón La Morita, del municipio de San Jorge, en San Miguel, solicita ayuda para la construcción de un muro y paredes de su hogar porque durante el invierno su vivienda se inunda por la creciente que desciende desde la calle principal de la localidad.

"Cada vez que llegan las lluvias la creciente se introduce a mi hogar y me daña la entrada de la casa. El agua se introduce bajo la cama, la mesa y se me arruina todo", comentó la mujer.

Estela vive sola y trabaja realizando oficios domésticos, viaja hasta el municipio de Usulután y asegura que su salario ($150) los invierte en su mayoría en el pago diario de transporte y no tiene lo suficiente para comprar materiales de construcción para reparar su vivienda.

"Estoy sola, no tengo dinero para comprar cemento y reparar todos los daños. En mi casa entra demasiada agua, si la corriente no me lleva la casa completa porque tiene buena base de bloque", dijo.

Agregó que la única ayuda que recibe en ocasiones es la de su madre, y que así sale adelante, con limitaciones.

Esta mujer hace el llamado a personas altruistas que deseen colaborar de manera económica o con materiales de construcción para mejorar su vivienda y olvidarse de las amenazas por lluvias en cada invierno.

"En muchas oportunidades pedí ayuda a la alcaldía municipal de San Jorge, pero nunca me han brindado colaboración, siempre nos dicen que este es nuestro problema", concluyó.

Si desea colaborar con esta mujer puede comunicarse al número de teléfono: 7942-1851.