Estiman 100,000 alumnos afectados por falta de docentes

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública (SIMEDUCO) aseguró ayer que unos 100,000 estudiantes no recibieron clases con normalidad el lunes, en el inicio del año escolar, por la falta de maestros en algunos centros educativos.

"El día de ayer (lunes) comprobamos que esa cantidad de estudiantes no han recibido las clases. No se han presentado a los centros escolares porque a los docentes interinos se les tuvo que decir que no se presentaran", dijo el secretario general de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez.

La gremial insistió en que esta situación ha sido provocada por nuevos lineamientos del Ministerio de Educación (MINED), que excluyen a los maestros interinos que tenían uno o más años de laborar en las escuelas.

"Ahora, hay maestros interinos que tienen 7, 10 o más años, pero estos quedan fuera, porque a la ministra (Carla Hananía de Varela) se le ha ocurrido ilegalmente enviar una nómina de maestros y maestras para que el consejo seleccione de esas nómina", aseguró el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas.

"Hasta el día de ayer no aparecía el listado mencionado de la señora ministra, donde aparecían las personas, docentes, que ella pretende que los centros escolares contraten", agregó Rodríguez.

Las gremiales sostienen que al "imponer" dicha lista, se viola el artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente, que faculta al Consejo Directivo Escolar (CDE) a "proponer el nombramiento de educadores de manera interina, para cubrir las plazas vacantes".

Según los sindicatos, el proceso de contratación es engorroso y podría dejar a los estudiantes durante días o incluso meses, sin recibir clases con normalidad, además de dejar desempleados a muchos docentes interinos. Sin embargo, el lunes la ministra negó los señalamientos.