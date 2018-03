Esto dijo José Luis Merino sobre su candidatura cuando acudió a votar a Santa Tecla

El candidato a diputado por el FMLN, José Luis Merino, asegura que hizo lo correcto al lanzarse como candidato, a pesar de que aún ejerce como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo.

Merino dice que no ha sido notificado sobre la demanda que admitió la Sala de lo Constitucional sobre su candidatura a diputado.



"Yo por supuesto pedí permiso. Me retiré. Y no he vuelto a regresar a la oficina donde trabajaba. Yo hice lo que la ley manda. Lo que dice la constitución. Para las personas que son funcionarios de gobierno es no estar ejerciciendo funciones los 90 días antes de la fecha de la elección", dijo Merino cuando acudió a votar en el municipio de Santa Tecla.