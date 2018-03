Esto dijo el fiscal Meléndez sobre resolución en caso del diputado Cardoza

Lee también

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dejó en claro su descontento con la resolución dada por la magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil sobre el caso contra el diputado Roberto Cardoza, quien era acusado de enriquecimiento ilícito, al no poder justificar $1.5 millonesSegún Meléndez, “la resolución del caso del diputado Cardoza es absurda”, ya que los argumentos de la magistrada no lo convencen, luego de que la Cámara consideró que el peritaje financiero y el valúo de cuatro de los 12 inmuebles que están a nombre de Cardoza no fueron suficientes para comprobar que se cometió dicho delito. Sin embargo, sí se concluyó que la esposa del diputado, Alma Yaneth Gutiérrez de López, sí se enriqueció ilícitamente y debe resarcir $78,000 al Estado.Las críticas del fiscal Meléndez se unen a las del jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Pineda, quien se mostró extrañado por el fallo. “Me parece raro que se haya condenado a la esposa, sobre todo porque ella no es servidora pública. Efectivamente este fue de los primeros casos, pero no es que no se haya tenido la pericia suficiente, sino que en la fase nuestra no se logró establecer la licitud de los ingresos que le permitieron el incremento en su patrimonio. En el proceso ante la cámara tuvo todo el tiempo suficiente para aportar las pruebas que eso me imagino fue lo que tomaron en cuenta las magistradas de la cámara”, dijo Pineda.Sobre otros temas, Meléndez declaró que “no es fácil cambiar la forma de pensar de algunos fiscales sobre los casos de la comunidad LGTBI”, aunque, también declaró que “nosotros hemos cambiado el rumbo de algunas investigaciones”. Según el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la legislación nacional en cuanto a estos temas debería ser revisada, para ver el manejo de varios casos registrados en el país.Meléndez declaró que con respecto al tema del aborto y los casos relacionados a la comunidad LGTBI, la Fiscalía ha intentado cambiar el rumbo tradicional de las investigaciones, aunque es un trabajo complicado tomando en cuenta “la mentalidad de algunos fiscales” y el componente legal en El Salvador sobre esas situaciones.