Esto es lo que gasta El Salvador cada año para pagar los viajes de los funcionarios

El Estado gasta entre $8 y $9 millones anuales en viajes de los funcionarios. Así lo afirma el diputado René Portillo Cuadra, del partido ARENA, quien presentó hoy una iniciativa para que se cree la Ley Reguladora de Misiones Oficiales al Exterior.De acuerdo con el legislador, en promedio algunos funcionarios pasan hasta 25 días fuera del país en misiones oficiales. La iniciativa de ley plantea cuatro aspectos: ningún funcionario puede viajar si no está autorizado y si el viaje no tiene que ver con el trabajo que realiza, nadie podrá viajar más de diez días durante el año.También deberán en 7 días hábiles, después de realizado el viajes, presentar informe de la misión realizada, y por último justificar el uso de los viáticos asignados.Quien no cumpla con estos aspectos, según el diputado Portillo Cuadra, debe reintegrar todos los fondos que se dieron para el viaje