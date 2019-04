Esto es lo que pide el personal de enfermería del Hospital Rosales

Miembros del personal de enfermería del Hospital Nacional Rosales enumeraron una serie de exigencias con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Según manifestaron, están sobresaturados de trabajo y las autoridades hospitalarias están tomando decisiones que ni siquiera les comunican por escrito, afectando la atención a los pacientes que acuden al centro asistencial.

Entre las quejas mencionaron que no se les advirtió que todos los consultorios del área de emergencias iban a comenzar a ser utilizados para área de pacientes en observación.

También manifestaron que cuando necesitan apoyo y lo solicitan su llamado no es atendido porque se trata d epersonal de enfermería que tiene obligaciones en las áreas de cuidados intensivos o en sala de cirugías.

Asimismo, denunciaron que ni siquiera tienen un espacio digo donde ingerir sus alimentos.

Por lo anterior, exigieron:

- Que se nos asigne o devuelva el área que se nos quitó, de alimentación, debido a que no contamos con un área de comedor para el personal.

- No recibir a pacientes en carros-camillas que no tengan barandillas ni frenos por el riesgo de caídas y complicaciones que se pueden presentar. En todo caso, que los médicos firmen una autorización para recibirlos en carros-camillas que no cumplen con las condiciones.

- Que se nombre un ayudante de planta las 24 horas, solo para el área de observación, ya que actualmente apoyan los responsables de otras áreas, muchas veces de áreas de cuidados intensivos o de sala de operaciones, por lo que no acuden al llamado cuando se les solicita por la recarga laboral que también a ellos se les acumula.

- Asignar responsabilidades en el resguardo de equipos que son de uso médico al staff o equipo de turno responsable.

Estas, entre otras exigencias, fueron acuerpadas por el Sindicato de Médicos Trabajadores del Hospital Rosales y por el Colegio Médico.