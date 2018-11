Esto es lo que tienes que saber si eres elegido para integrar las JRV en las elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) celebró este lunes el sorteo para elegir a los 23,153 personas que completarán las propuestas presentadas por los partidos políticos para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones presidenciales de febrero próximo.

El TSE especificó que este número de personas escogidas se seleccionó dentro de un consolidado de 69,459 personas, el cual que tiene un margen de error por aquellos ciudadanos que presenten excusas válidas para no participar como miembros de JRV.

Esta cifra global, según el TSE, se sacó de tres listas generales que resultaron de un proceso de selección aleatoria efectuado tras procesar la información de cada centro de votación a escala nacional.

La idea del ente colegiado es seleccionar de manera definitiva a 23,153 salvadoreños que integrarán obligadamente las JRV, a más tardar el próximo 4 de diciembre, tras depurar del listado sorteado este lunes a aquellos que no puedan participar por algún motivo considerado por el TSE.

Estos estarán junto con las 76,544 personas que han sido propuestas por los partidos políticos en contienda.

Se realizará un sorteo para seleccionar a 23, 153 personas que serán elegidas de un padrón de ciudadanía apta para integrar las JRV de 2,859,763 personas. — TSE El Salvador (@TSEElSalvador) 26 de noviembre de 2018

El TSE especificó que quienes resulten seleccionados en la lista definitiva deberán recibir dos capacitaciones que serán programadas a partir del 8 de diciembre y tendrán un tiempo prudente para presentar excusas válidas para no participar de este proceso.

"Vamos a dar espacio para cualquier tipo de excusa. Eso ya lo vamos a prever una vez se haya noficado. Vamos a abrir el tiempo para excusas. Hay algunos grupos de personas como son jueces, como son fiscales que no tenemos identificados a ciencia cierta y ellos podrán solicitar que se les dé de baja en la participación en los sorteos", dijo el magistrado Miguel Ángel Cardoza.

Cardoza dijo que quienes sean acreditados como miembros de JRV y no participen del proceso sin haber presentado una excusa válida, se expondrán a recibir una sanción, la cual será especificada dentro de 15 días en una sentencia.

¿Cuánto pagarán por participar como miembro de JRV?

Los requisitos para participar como miembros de JRV serán: ser mayor de 18 años, no estar afiliado a algún partido político, no haber participado como miembro de mesa en las elecciones de marzo pasado, saber leer y escribir y no tener más de 60 años de edad.

El TSE amplió que actualmente existe una propuesta para ampliar de $10 a $ 25 el pago que recibirán los ciudadanos que participen como miembros de JRV.

"Esperamos que el tribunal verifique si esa cantidad está disponible en el presupuesto. porque hay que recordar que de lo que nosotros pedimos, han habido recortes. No todo se nos ha dado. Eso tenemos que verificar para anunciarle a la población", dijo el magistrado Cardoza.

"Para poder cobrar el dinero, tienen que firmar el acta final, de cierre. Ahí tienen que aparecer. Tienen que verificar que esté su número de DUI y su firma. Ese listado nos sirve para que ellos puedan cobrar", apuntó Cardoza.

De igual manera, sostuvo que las personas que entren en la lista de definitiva de miembros de JRV serán notificadas a través de un listado oficial que será presentado a través del sitio tse.gob.sv o la aplicación para teléfonos móviles del TSE. Además, los sorteados serán notificados por medio de Correos de El Salvador.

Durante las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019, se habilitarán 9,578 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a escala nacional. Según el TSE se necesitan 95, 780 personas para integrar estas mesas que servirán para votar y realizar el escrutinio.