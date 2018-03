"Esto es un juego, una burla para nosotros porque pedimos permiso en nuestros trabajos": la queja de un ciudadano que se capacitó en Ciudad Delgado

Un aproximado de 30 personas se presentaron al Centro Escolar Juana López de Ciudad Delgado, el centro de votación más grande del municipio, para denunciar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no los acreditó para pertenecer a las Juntas Receptoras de Votos, a pesar de haber asistido a todas las capacitaciones, luego de haber sido elegidos en el sorteo.

"Nosotros fuimos seleccionados en el sorteo del Tribunal Supremo Electoral, fuimos a capacitaciones, ayer nos dijeron que nos presentáramos a las 5:00 am a este centro de votación, pero llegamos y no tienen nuestras credenciales", dijo Teresa Bolpes, una de las afectadas.

Delegados de las Juntas Electorales Municipales (JEM) hablaron con las personas que temen que luego el TSE les cobre una multa por no estar en las JRV; sin embargo, los delegados JEM dicen que no se tienen que preocupar ya que no tendrán que pagar nada, ya que no presentan credencial.

"La situación se sale de nuestras manos. Esta es una decisión de los magistrados, ustedes despreocúpense porque sino se les entregó credencial, no tienen la obligación de estar en las JRV", señaló uno de los delegados JEM.

Muchas de las personas sin acreditación aseguraron que esta situación se ha dado porque se está organizando un fraude electoral para estas elecciones legislativas y municipales.

"Esto es un juego, una burla para nosotros porque pedimos permiso en nuestros trabajos para asistir a las capacitaciones y nos salen hoy con esto, a nosotros se nos hace que se está armando el fraude", expresó Carlos Moreno, uno de los afectados.

En el centro escolar Juana de López las personas también han tenido problemas para encontrarse en las listas afuera del centro de votación, ya que las listas se han colocado por número de urnas y no por apellidos.

"No me permitieron ser de la JRV"



Julissa Cortez de Cruz, al igual que decenas de personas, fueron sorteadas para formar parte de las Juntas Receptoras de Votos. Luego de recibir las capacitaciones del Tribunal Supremo Electoral que la certifican para JRV, fue al centro donde fue capacitada a recoger su credencial y no la tenían. La respuesta fue que en el centro de votación asignado se la iban a entregar.

"Estoy desde antes de las cinco de la mañana y no me dieron la acreditación. No está. No me permitieron ser de la JRV. Lo que nos dijeron fue que ya estaban conformadas. Pero hemos visto como han salido los encargados de los partidos a traer a otras personas que no sabemos si están capacitadas", afirmó Cortez de Cruz.

Julissa afirma que ha dejado a sus hijos al cuidado de su esposo, ha dejado de atender un negocio familiar para venir a cumplir con la obligación y no la tomaron en cuenta.

"Siento que es una burla. Ahorita, solo espero que me den algún papel, que diga que no nos iban a ocupar, para después no me vayan a multar, sentenció.