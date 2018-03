Esto le reclaman los millenials a los firmantes de la paz

Lee también

"¿Dónde está la paz?" reclamaron los estudiantes del Colegio Externado San José a firmantes de los Acuerdos de Paz."Estamos hablando de paz, de que se firmó pero ahora no estamos en paz, estamos en guerra", sentenció una alumna del mencionado colegio.Por su parte, Hugo Rivas, estudiante de 17 años que cursa segundo año de bachillerato dijo que lo que se alcanzó en 1992 solo fue una paz formal y momentánea porque "actualmente no la tenemos".Al respecto, el firmante de los Acuerdos por parte de la izquierda y ahora analista político Roberto Cañas defendió lo firmado en 1992 diciendo que en ese momento sí sirvieron para silenciar las armas y aceptó el hecho de que en la actualidad no se vive en paz.