“Esto es una purga, es la toma del poder Judicial”: Enrique Anaya, abogado constitucionalista

“Esto es una purga de jueces que le puedan resultar incómodos al Presidente”, así calificó el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que permitirán retirar a magistrados de cámara, jueces y auxiliares fiscales que sobrepasen los 60 años de edad o los 30 años de servicio.

“¿Cómo un juez de Paz de 60 años de un pueblo ya no va poder seguir y un magistrado que tenga 60 sí? No nos engañemos, esto no es una purga. Es la toma del poder Judicial”, indicó Anaya en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Anaya criticó las reformas y afirmó que no se trata de un cambio técnico sino de una maniobra política desde el Ejecutivo para controlar de lleno el órgano judicial.

“Aquellos jueces o magistrados que le juren pleitesía, docilidad, que le juren amor eterno al presidente, ellos si van a decir, fíjese que esta persona si es indispensable que continúe en el cargo y aunque tenga 70 años, a esta persona si la vamos a dejar en el puesto, pero a este que tiene 59, que va cumplir los 60 años en septiembre, a ese como se ha atrevido a criticar al Presidente, de criticar el golpe de Estado del 1 de mayo, ese sí automáticamente va para afuera”, aseveró.

El abogado admitió que se necesita una depuración de jueces, pero que debe ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien la realice y no la Asamblea Legislativa por orden del Ejecutivo. “Es necesario hacerla, pero hay que hacerla bien”, agregó.

Aseguró que la reforma es “inconstitucional de forma y de fondo”, ya que, en materia judicial, la iniciativa no puede venir de los diputados, sino de la Corte Suprema, además criticó que no hay motivos para la dispensa de trámite. “¿Cuál es la urgencia? Hay discriminación arbitraria”, dijo Anaya.

El entrevista también valoró que las reformas regresan al país de hace más de 35 años donde una sola persona tenía el poder. Agregó que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial buscan eliminar al Consejo Nacional de la Judicatura.

Además, advirtió que los diputados "ya tienen la lista de las personas que incomodan al régimen y que por lo tanto ya las van a sacar y ya tienen las lista de las personas que van a nombrar".