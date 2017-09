Esto se puede prestar a una persecución política”

El integrante de la comisión de seguridad del congreso señaló que la reforma iría en contra del reguardo que deben tener los reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y contra las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Activos (GAFI) que ya ha advertido que estos deben ser conocidos solo por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía.

¿Qué opina de la reforma que busca el Gobierno para crear una unidad dentro de la PNC a la que se tendría que reportar operaciones sospechosas?

Par mí que se especialice a los policías en esta materia y que apoyen a la Fiscalía en lavado de dinero, está bien, pero el problema para mí viene, lo que sí creo que no es conveniente, y ahí está el meollo del asunto, es en que se reforme la Ley de Lavado de Dinero en el sentido de que se dé aviso a la Policía (reportes financieros sospechosos). Ya la ley establece que se tiene que reportar a la Fiscalía General de la República y a la Superintendencia del Sistema Financiero, pero cuando hay sospechas de una operación financiera, que hay sospechas de un delito detrás de una operación financiera y esta canaliza todo a través de la Fiscalía. Sin embargo, el hecho que se tenga que avisar a la PNC genera burocracia, se estará dándole a la PNC una función innecesaria.

¿Qué cree entonces que hay detrás de esta reforma?

Podría ser el interés de alguien que controle. Recordemos que la Policía depende del Ejecutivo, y no es que se dude de la Policía, pero sí se puede dudar de algunas instancias que ya a nivel político pudieran tratar de manipular la información. Ya en el año 2010 hubo una evaluación (de parte del GAFIC) y esta dice en un informe que en la evaluación que se le hizo a El Salvador el equipo encontró una nociva duplicación del envío de reportes de transacciones sospechosas y si bien el ordenamiento jurídico dispone que el UIF es la unidad encargada de la investigación de los ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), también se obliga a las entidades reportar operaciones sospechosas detectadas, tanto a la UIF como a la respectiva superintendencia. Esta forma dual de reportar desvirtúa la naturaleza exclusiva del ROS que caracteriza a la UIF.

¿Busca el GOES tener acceso a los ROS, tomando en cuenta que ya hay antecedentes donde el expresidente Mauricio Funes dio a conocer uno?

En el caso que todos conocemos se sustrajo ilegalmente un ROS y todos sabemos que fue usado políticamente. Yo no dudo de las autoridades de seguridad pública, pero sí dudo de los jefes de esto. Yo no tengo dudas de la Policía Nacional Civil, pero ellos al final bajo órdenes podrían reportar, por decir algo, (los ROS) a la parte política del Gobierno, y la parte política del Gobierno pudiese manipular y utilizar indebidamente esta información.

¿Cree que el Gobierno busca tener información de ROS de la oposición política, de los que considere adversarios, de los empresarios?

Insisto, yo no sospecho, yo no tengo dudas de los policías, tengo dudas de las autoridades políticas, de los que dirigen el Gobierno porque ellos a todas luces, si ya lo hicieron una vez cuando sustrajeron ilegalmente un ROS y después lo utilizaron políticamente, y no me extrañaría que esto pueda ser proclive a esas intenciones.

¿Habría persecución política?

¡Por supuesto! Por supuesto que se puede prestar a persecución política. Ya el gobierno anterior del FMLN lo hizo y nos queda dudas que también esto no es conveniente en virtud de las recomendaciones del GAFIC. Esto no conviene.