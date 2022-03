Esto se sabe sobre BA.2, subvariante de ómicron

El Ministerio de Salud (MINSAL) de El Salvador ha asegurado que los casos de covid-19 podrían aumentar en las próximas semanas debido a la subvariante de ómicron BA.2, detectada en febrero en Panamá. Pero si bien es más contagiosa que la variante ómicron original, la BA.1, y que su sublinaje BA1.1, no es más peligrosa, afirman expertos.

La BA.2 tiene una transmisibilidad mayor, pero su perfil es muy similar al de ómicron y su subvariante BA.1.1, que son las que han estado dominando los contagios alrededor del mundo y también en El Salvador en los últimos meses.

También es conocida como una subvariante "silenciosa" porque no tiene el marcador genético que los investigadores habían estado usando para determinar rápidamente si se trataba de una infección con delta o con ómicron.

“Hasta ahora, no hay evidencia de que sea más agresiva. Los datos que hay ahorita no muestran que haya más hospitalización,

no cambia el perfil de gravedad”.



Wilfrido Clará, epidemiólogo.

"Lo que se ha visto es que BA.2 no parece ser que cause más gravedad", anotó el epidemiólogo Wilfrido Clará. "Todavía no se sabe bien si alguien que ha estado expuesto a las subvariantes BA.1 o a la BA.1.1 tienen ya alguna protección con esta variante que se le ha llamado ‘evasiva’, aunque se espera que haya una protección, y además con las vacunas, pero no se sabe mayor cosa. Hasta ahora, no hay evidencia de que sea más agresiva. Los datos que hay ahorita no muestran que haya más hospitalización, no cambia el perfil de gravedad", reiteró el especialista.

El epidemiólogo Alfonso Rosales, por otra parte, trajo a cuenta la información oficial que ha estado divulgando la Organización Mundial de la Salud (OMS). En sintonía con lo expresado por Clará, también aseguró que BA.2 no está causando una enfermedad más grave ni tampoco un aumento en la cantidad de ingresos hospitalarios por covid-19, a pesar de que sí se está volviendo más común en distintos países.

"En resumen, la nueva evidencia de la subvariante BA.2 del ómicron parece indicar que no causará una nueva ola de casos y que su infección es igual o menos severa que la de la variante ómicron", apuntó Rosales.

Por el momento catalogada como una subvariante de investigación, y no de preocupación, los científicos están tratando de prestar atención a si BA.2 evade la inmunidad que proporcionan las infecciones anteriores con BA.1 (la variante original de ómicron) e incluso la inmunidad que proporcionan las vacunas.

Sin embargo, "la Organización Mundial de la Salud dijo que la infección con BA.1 brinda una fuerte protección contra la infección con BA.2. En países como Estados Unidos, que han atravesado picos importantes de infecciones de BA.1, la inmunidad que se ha acumulado puede protegerlos de un pico importante de BA.2", añadió Rosales.

Clará, por otra parte, recomendó seguir cumpliendo las medidas de prevención y bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el aislamiento de casos positivos o sospechosos con sintomatología, porque el mundo aún sigue estando bajo pandemia: "Técnicamente todavía hay actividad, no se ha logrado una estabilidad en la actividad pandémica, así que técnicamente no se puede decir que ya hay una transición a la endemia", aseguró.