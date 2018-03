Estos ministros dicen no tener miedo a ser destituidos del Gobierno

El ministro de Agricultura, Marcel Orestes Ortez, y el de Gobernación Arístides Valencia, reaccionaron esta mañana ante la decisión del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de crear un comité ejecutivo que se encargará de evaluar a los funcionarios y decidir que cambios hacer luego que el FMLN sufriera la derrota electoral el 4 de marzo.

¿Qué pasará con los actuales funcionarios del Gobierno del FMLN? Esto dijo Sánchez Cerén sobre los cambios en el gabinete

En ese sentido, se les consultó si tienen temor a ser removidos de los ministerios que dirigen. “¿Temor? No. Nosotros somos funcionarios que estamos a la orden del señor presidente. Digamos que no tenemos como un especial interés en ocupar un cargo. Nosotros cumplimos misiones y todos los que somos militantes del FMLN sabemos que de acuerdo a nuestra capacidad se nos puede llamar a un cargo, o en un determinado momento se nos puede pedir dar lugar para otra persona y eso es parte del proceso que estamos construyendo. Así que no tengo ningún temor y estamos a la disposición del señor presidente. Sea cual sea la decisión que se tome”, dijo el ministro Valencia.

El funcionario dijo que si es removido él “seguirá cumpliendo mi papel como revolucionario que me considero.

A Orestes Ortez también se le consultó sobre los riesgos que él pueda ser destituido, pero al igual que valencia dijo que no tiene temor.

“Fíjese que yo el miedo no lo conozco, no conozco el temor. Soy un hombre muy seguro de mí y así lo he sido desde joven. Tengo confianza en el futuro”, dijo el ministro de Agricultura.

El funcionario pidió paciencia a la población mientras el mandatario comienza a hacer cambios. “Pedimos que tengan confianza en el señor presidente, que tengan confianza en el Gobierno. Yo creo que las cosas de este nivel (cambios en el Gabinete) las tenemos que hacer con la mesura que corresponde. No tenemos que fomentar el morbo o la ansiedad. Estamos en un momento muy especial y yo creo que están dadas las condiciones para que el presidente tome las medidas que considere oportunas”, dijo Orestes Ortez.

Sobre la evaluación que está haciendo el Presidente del trabajo de los funcionarios, luego que el FMLN perdiera las elecciones de alcaldes y diputados del pasado domingo 4 de marzo, se le consultó a la presidente del INJUVE, Yeimy Muñoz.

La funcionaria solo dijo que es adecuado que se haga una evaluación, pero insistió en que no dará declaraciones hasta que el presidente finalice dicho proceso.