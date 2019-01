Estos son los asuetos que los salvadoreños tendrán en 2019 (y cuánto falta para que lleguen)

¿Ya necesitan un respiro luego de las dos primeras semanas de 2019? Habrá que tener un poco de paciencia, pues los primeros días de asueto de 2019 llegarán con la Semana Santa, a mediados de abril... aproximadamente en tres meses.

En El Salvador, estos son todos los asuetos establecidos por las leyes:

1.º de enero

Jueves, viernes y sábado de Semana Santa

1.º de mayo (Día del Trabajo)

10 de mayo (Día de la Madre)

17 de junio (Día del Padre)

6 de agosto (fiesta Divino Salvador del Mundo)

15 de septiembre (Independencia)

2 de noviembre (Día de Difuntos)

25 de diciembre (Navidad)

Este año, por la Semana Santa se tendrán como descanso los días 18, 19 y 20 de abril. Esto es lo que falta para disfrutar de esos descansos, los que muchos aprovechan para visitar algunas de las playas de El Salvador:

Los empleados públicos gozan de tres períodos de vacaciones en el año: "Uno de ocho días, durante Semana Santa; uno de seis días del 1.º al 6 de agosto, y uno de diez días del 24 de diciembre al 2 de enero inclusive", según decretó la Asamblea Legislativa en 1940.

Este es el tiempo restante para el Día del Trabajo, el 1.º de mayo:

Antes de 2016, el Día de la Madre (10 de mayo) era asueto únicamente para empleados públicos, es decir quienes trabajaban para el Estado, alcaldías, autónomas y semiautónomas o fueran colaboradores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El Día del Padre fue asueto para empleados públicos y privados en 2013, antes de que lo fuera el Día de la Madre, que para entonces se limitaba únicamente para públicos. En 2016 el Día de la Madre pasó a ser asueto también para el sector privado.

Los diputados justifican los descansos en honor a madres y padres recordando que la Constitución salvadoreña "establece que la familia es la base fundamental de la sociedad, teniendo la protección del Estado, quien se encuentra obligado a dictar la legislación necesaria y a crear los organismos apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico".

Además del descanso general del 6 de agosto, principal día en la celebración al Divino Salvador del Mundo —patrono de la ciudad de San Salvador— en las fechas 3 y 5 de ese mes son asuetos en la ciudad capital del país.

¿Cómo deben recibirse los salarios en los días de asueto? Los empleados no deben trabajar, pero sí tiene derecho a recibir paga por ese día. Pero en caso que se labore, se debe recibir un salario extraordinario del 100 por ciento. Es decir, el empleado debe recibir el doble de dinero.



Sobre las vacaciones anuales remuneradas, el Código de Trabajo dice que "los días de asueto y de descanso semanal que quedaren comprendidos dentro del período de vacaciones, no prolongarán la duración de éstas; pero las vacaciones no podrán iniciarse en tales días. Los descansos semanales compensatorios no podrán incluirse dentro del período de vacaciones".



Además, el Código de Trabajo dicta que los trabajadores domésticos deberán trabajar en los días de asueto si así se lo pide el patrono, para lo que también recibirán una paga doble por su labor en esos días.