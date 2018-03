Estos son los reos que podrían ser liberados por petición del Papa

Lee también

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública emitió un comunicacio en el que asegura que 528 reos con avanzada edad o con padecimientos terminales podrían ser puestos en libertad, luego de la solicitud emitida por el Papa Francisco y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para descongestionar el sistema penitenciario.El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que todavía no tienen un número determinado de privados de libertad que serán beneficidados, sino que esto dependerá de los resultados de los exámenes que realizarán con el sector justicia en los próximos días.Según las autoridades, la medida también aplicaría para aquellos jóvenes que no hayan cometido delitos graves y que hayan demostrado su interés en reinsertarse a la sociedad.“Es todo un sistema el que debe de actuar. En el sistema penitenciario de adultos aunque hay decisIones de tipo administativo, también otras corresponden a la autoridad judicial, pero sobre todo en el sistema penal juvenil en el cual el cumpLimiento de medidas alternas a la privación son decisiones de los jueces”, dijo el ministro.La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, dijo que ve con buenos ojos que se inicen a usar las herramientas que permitan que los privados de libertad tengan la oportunidad de reencontrarse con la sociedad.“Esto es un esfuerzo de todas las instituciones. hemos tenido una herramienta como es la Ley de Ocursos de Gracia, que la Corte Suprema emite un dictamen cuando se solicita a la Asamblea Legislativa, pero es el momento de trabajar esa parte de ese reencuentro del privados de libertad con la sociedad y las representaciones de víctmas, es un momento de construcción sumamente valioso, que no se pretenda creer que es crear impunidad”, aseguró la magistrada.