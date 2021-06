Alejandra Menjívar, mujer trans salvadoreña que fue atacada en en la Ciudad de México publicó un comunicado sobre la grave situación que vivió el pasado 20 de junio. Menjívar fue candidata por el FMLN para el Parlamento Centroamericano en las elecciones de febrero, siendo la primera mujer trans es participar en politica y posturarse a un cargo de tal magnitud.

“Estar ahí tirada sin poder defenderme es parte de solo algunos punteos de momentos que tengo registrados en la memoria después de haber bebido una cerveza para posteriormente no lograr tener nada claro. ¿o acaso las mujeres no deberíamos tener el derecho al divertimento y poder regresar a casa con bien y seguras? Ninguna mujer trans merece despertar abusada, desorientada, extraviada y cuestionándose por lo sucedido a la par de saber que no está bien físicamente”, dicta el documento.

Alejandra describió el hecho como una de las experiencias más difíciles de su vida, y aunque se abstuvo de detallar lo que ocurrió, sí denunció la violencia y riesgos a los que están expuestas las personas trans. “Digámoslo claro: estamos expuestas al abuso sexual”, aclaró.

“Estoy aquí con vida escribiéndoles gracias a Angie, una mujer trans trabajadora sexual que me ayudó en la madrugada del día lunes, desde la sororidad que nos caracteriza a las mujeres y que la llevó a rescatarme sin dudarlo a pesar de ser una desconocida. Agradezco a la red de personas y organizaciones locales e internacionales de derechos humanos que activaron un protocolo y por medio del cual Angie pudo comunicarse para informar en donde estaba”.

“En medio de este proceso de emociones encontradas y releyendo durante la madrugada sus comentarios me hacen sentir acuerpada, abrazada desde el respeto, la sororidad y el amor colectivo, ¡estoy bien! las lesiones no son graves, el cuerpo sanará y con el tiempo también mi salud emocional. ¡Sobreviví! Nunca me voy a rendir, ustedes me conocen”, expresó Alejandra.

En el comunicado, también aclaró que está en México en busca de refugio ya que tuvo que realizar un desplazamiento forzado por ser víctima de un ataque y amenzas de muerte realizadas acá en El Salvador.

Amado Hernández, codirector y fundador del Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia (CIDI) dijo que si hay personas que desean ayudar a Alejandra con la situación que está viviendo puede donar en la cuenta de Paypall de la asocación: https://www.paypal.me/cidimexico.

Para más información escribir al correo: contacto@centrocidi.org.