"Estoy con él desde que tenía 15 años"

Guatajiagua es uno de los seis municipios de Morazán que, según cifras del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) del departamento, reporta un alto número de casos de embarazos de menores de edad. Además, está catalogado como una de las localidades en extrema pobreza, lo que agudiza la situación de riesgo de las niñas.

Una de estas pequeñas víctimas es Karina (nombre cambiado), una adolescente de 16 años, que hasta el pasado lunes residía en el cantón San Bartolo de Guatajiagua junto a su compañero de vida, de 29 años, y sus hijos gemelos de cuatro meses de nacidos.

Ese día, la Policía le dio cumplimiento un oficio que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) emitió para que se hiciera la búsqueda y rescate de Karina, para ser trasladada a esa institución y se le diera atención inmediata, debido al estado de desnutrición en el que se encontraban ella y sus bebés.

"Cuando llegaron, solo me dijeron que no podía estar con él porque tenía que estar en un lugar mejor porque los niños podían agarrar bacterias, pero yo no me quería venir, quiero estar con él", manifestó la menor, quien por ahora se encuentra en la casa de su madre, en el cantón San Juan del municipio de Yamabal, donde la pobreza también impera.

La PNC asegura que en un primer momento la joven iba ser trasladada al CONNA, pero que debido al cerco sanitario que existe en San Francisco Gotera, no fue posible. La madre de la menor manifestó nunca estuvo de acuerdo con las condiciones en las que vivía la menor.

Katya contó que una promotora de salud llegó hasta su vivienda y que cuando pesó a los niños le dijo que ambos se encontraban desnutridos.

También relató que la relación con su pareja inició cuando ella tenía 15 años, y hasta el momento no ha recibido ningún tipo de maltrato físico de su parte. Afirmó de vez en cuando le ayuda económicamente pues uno de los niños padece de una enfermedad en uno de sus ojos.

Por eso dice debe viajar al hospital San Juan de Dios de San Miguel continuamente, pero a veces no puede hacerlo por la falta de dinero.

Añadió que nadie le ha prohibido que pueda tener contacto con el padre de los gemelos, y que él la visita en la casa de su mamá. Karina iba a sexto grado cuando se embarazó.