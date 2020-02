“Estoy confiado de mi inocencia” dice Arístides Valencia, a su llegada al Juzgado

El exministro de Gobernación Arístides Valencia se presentó este jueves al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador donde enfrenta un proceso penal por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestas negociaciones con pandillas en los comicios presidenciales de 2014.

Valencia llegó a El Salvador este miércoles 5, tras haber salido desde el 27 de enero rumbo a Guatemala.

“En ningún momento he estado huyendo. Hoy he presentado las constancias de lo que me encontraba realizando y el motivo por el cual no estuve el día 4 de febrero”, aseguró hoy el exministro de la anterior administración del FMLN.

Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

El día del que habla Valencia fue cuando el juzgado notificó a todos los acusados del caso, que incluyen al exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara; el dirigente de Grupo Náhuatl, Wilson Alvarado; el mediador de la tregua Raúl Mijango; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el columnista Paolo Lüers; y el exalcalde de Ilopango (fallecido) Salvador Ruano.

Con la visita de hoy al Juzgado, Valencia dijo que ha cumplido con su “deber como ciudadano” de presentarse y se ha puesto “a la orden de la señora jueza para el debido proceso que se va a realizar”.

Por otra parte, el exfuncionario consideró que “hay muchas cosas que de manera irresponsable se están diciendo y que no aparecen en ninguna parte del documento presentado por la Fiscalía”.

“Nosotros ya hemos visto el requerimiento (acusaciones), las pruebas, estoy confiado de mi inocencia”, concluyó.

Los siete acusados enfrentarán la audiencia inicial este viernes 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.