“Estoy contento con mi equipo”

Juan Andrés Sarulyte, entrenador del Once Municipal, declaró que el enfrentar a FAS significó una buena experiencia para sus jugadores.Tras el empate, el estratega argentino se fue conforme con la faceta mostrada por sus dirigidos. “Venir a jugar contra FAS no es un mérito para nosotros. Es un placer. Ha sido un partido abierto y la gente no se puede quejar”, manifestó Sarulyte.En la misma línea, el DT suramericano externó que los cambios actuaron bien. “Se me fueron cayendo soldados. En el camino nos tocó corregir poniendo otros jugadores, pero no desentonaron, y eso nos pareció bien”, subrayó.El entrenador argentino también hizo hincapié en la falta de contundencia. Desde su perspectiva, el Once Municipal pudo haber salido con un triunfo del estadio Óscar Quiteño. “Estuvimos más abiertos en comparación con el esquema un poco cerrado que tenían ellos. Hay que mirar lo que se realizó y corregir los fallos. Yo estoy contento con Once Municipal y mi tarea es ascenderlo”, apuntó.Respecto del suceso que generó polémica el pasado fin de semana en la Segunda División, Juan Andrés Sarulyte indicó que el tema se manejó “a la ligera”. “Yo pienso que cuando hay problemas de esa índole, antes hay que averiguar de los dos lados”, dijo.El equipo canario venció 0-6 al equipo metapaneco, el cual registró seis expulsados. “No hay polémica. El veredicto ya se sabe. Nosotros fuimos a jugar un partido. Ellos tuvieron el inconveniente de perder jugadores. Lo que digan es algo que tienen que comprobar”, apuntó.