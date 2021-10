“Estoy devastada, no quiero hacer nada, no quiero ni trabajar": Teresa Granados, madre de la futbolista desaparecida

La mamá de Jimena Ramírez, la futbolista que desapareció el domingo pasado luego haber disputado un partido en la cancha Quequisque, ubicada en la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla, ha dejado de echar tortillas en el pequeño negocio que tiene en su casa, ubicada en la colonia El Manguito, al poniente de la capital. "Estoy devastada, no quiero hacer nada, no quiero ni trabajar", dijo Teresa Granados, sobre la situación que está viviendo luego de seis días de que su hija no volviera a casa.

La señora de 60 años, madre de cinco hijos, incluyendo a Jimena, dice que desde que se interpuso la denuncia de su desaparición, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Policía Nacional Civil (PNC) le han informado nada.

"No me han dicho nada, no sabemos nada. Vino la Policía y la Fiscalía y no sé quién más, pero no han dicho nada sobre ella, no han llamado", agregó la madre. Según explicó, el pasado domingo 24 de octubre, su hija salió de la casa como a las 5:00 de la tarde. Al parecer, abordó un vehículo de alquiler para llegar al lugar donde jugaría el partido que estaba programado a las 6:00 de la tarde.

“A ella le gustaba ir a jugar con las amigas a varias canchas y con varios equipos, pero a mí me avisaron hasta el día lunes sobre lo que le había pasado (desaparición), ya que yo no tengo teléfono celular, y ella a veces se quedaba donde alguna amiga y venía a la casa después", agregó.

Teresa recuerda a su hija como una jovencita alegre, a la que le gustaba el fútbol desde que era una niña. "Desde bichita, desde que era una niña salía a jugar a una cancha que hay aquí en la colonia con los amigos, con los vecinos, y después apareció jugando con equipos y con selecciones de la Federación (Salvadoreña de Fútbol). Una vez me dijeron que le diera permiso para ir a jugar a otro país, pero no tenía papeles, por eso no pudo ir", recordó.

La FESFUT no se ha pronunciado sobre la jugadora; únicamente los equipos Alianza y Atlético Marte publicaron en sus redes sociales la mala noticia de su desaparición, y confirmaron que, en su momento, había jugado para ellos defendiendo sus colores.

Jimena se graduó de bachiller hace tres años, pero no ha iniciado una carrera de estudios superiores; trabaja como futbolista, prestando su servicios con varios equipos aficionados; no está casada y no tiene hijos. La última vez que se supo de ella fue cuando, luego de jugar un partido en la referida cancha de Santa Tecla, fue a comprar a una tienda en las cercanías del lugar y no volvió.

La Prensa Gráfica visitó este viernes 29 de octubre la cancha donde la joven de 22 años jugó su último partido en el deporte que le gustaba desde que era una niña, antes de ser reportada como desaparecida.

El lugar es solitario y para llegar a la cancha hay que bajar varios escalones. Si bien es de grama sintética, atrás de la cancha hay una quebrada de aguas servidas. "Aquí en esta zona está algo caliente", comentó un vendedor que circulaba en la zona, en referencia a que ha sido notable un incremento en el accionar delictivo en el lugar.

Cancha Quequisque, ubicada en la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla. Foto: LPG/Jorge Carbajal