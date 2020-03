"Jamás me había sentido tan impotente": el duro relato de una salvadoreña que envió a su bebé a Guatemala por emergencia de COVID-19

El siguiente relato es de una madre que debió renunciar a ver su hija recién nacida por un tiempo indefinido a causa de la emergencia que se vive por el coronavirus en todo el mundo. A ella le tocó enviar a su bebé con el papá en Guatemala, en medio de una situación difícil que incluye dejarla sin empleo y complicar su situación económica.

Me llamo Diana y tuve a mi bebé el 25 de noviembre del año pasado. Su papá reside en Guatemala, por lo que mi hija nació allá. Luego de mi licencia de maternidad, nos venimos a El Salvador de regreso en febrero de este año. Regresé a mi trabajo e inscribí a mi bebé, ahora de tres meses, en una Guardería cerca de mi trabajo, ya que no tengo familia ni personas de confianza que me la cuidara.

Cuando el presidente Nayib Bukele cerró las guarderías como parte de las medidas tomadas por la emergencia del coronavirus, me vi en apuros. En mi trabajo me dieron dos días libres para ayudarme a buscar una persona que me la cuidara; pero no pude encontrar a nadie idóneo que lo hiciera.

Con la situación actual, no se puede confiar en cualquier persona. El 12 de marzo entonces me vi obligada a llevársela a su papá a Guatemala. A él no lo dejaron ingresar y yo, si ingresaba a Guate, debía cumplir con el periodo de cuarentena en ese país. Así que en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, le di a mi hija y así se la llevó para que la cuidara él. Creí que era lo mejor.

Mi plan era renunciar a mi empleo en el que tengo más de siete años laborando y así irme a Guatemala. Pero al día siguiente de dejarle a mi hija al papá, el presidente guatemalteco vetó el ingreso de salvadoreños a su país para endurecer más las medidas de emergencia contra el coronavirus.

Jamás me había sentido tan impotente en mi vida. Fui a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y les expliqué mi caso. Quería que dejaran pasar a mi bebé de tres meses y regresarme a mi casa con ella. También quería dejar mi empleo, aunque no pudiera cumplir con los 15 días requeridos para dar aviso y ello implicara perder mi indemnización. Estaba dispuesta a hacer eso para estar de nuevo con mi bebé y darle pecho. Pero me dijeron que no podía.

El coronavirus me ha separado de mi esposo y mi hija. Estoy como encarcelada sin poder estar con mis seres queridos. Perderé mi empleo y mas e $ 400 que pague en guardería. Ahí no quieren reembolsarme el dinero sin que me hayan dado el servicio.

Ahora entiendo cómo se sienten esas familias que separan en la frontera de México y Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. Solo le ruego al cielo que mi bebita no me rechace cuando ya pueda estar con ella y que yo aún produzca leche materna para alimentarla.