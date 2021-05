"Me hicieron la prueba PCR y realmente dio positivo pero es el por el motivo de que acabo de salir de la enfermedad": alcalde de Honduras que ingresó a El Salvador

El alcalde del municipio de Ojojona, en Honduras, José Armando García, admitió que ingresó a El Salvador a pesar de haber resultado positivo en una prueba covid-19 realizada previo a su viaje, en el cual, junto a otros seis alcaldes pedirían apoyo al gobierno salvadoreño para la adquisición de vacunas.

"Nosotros acabamos de salir de nuestra enfermedad covid-19. Recientemente un mes de haber pasado la enfermedad. Me hicieron la prueba PCR, el hisopado, y realmente dio positivo pero es el por el motivo de que acabo de salir, pero las autoridades de aquí (El Salvador) miraron mi tratamiento, miraron mis documentos donde dice que médico me trató, qué medicamentos tuve, cuánto tengo, no contagiamos a nadie. Eso solo con secuelas de la enfermedad. Por eso sale positivo", se excusó García en declaraciones dadas al canal HCH en un hotel de San Salvador.

El edil, incluso, mencionó que ha participado de reuniones con el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, dado que no tiene restricciones de movilización.

"La enfermedad está en su parte final. El ministro de Salud ha estado conmigo en reuniones con los demás colegas, porque no tengo ningún aislamiento porque ya no tenemos problemas, solamente el tratamiento", agregó al tiempo que dijo que "si yo supiera que ando enfermo, no vengo acá (El Salvador) porque arriesgaría mi vida y la de los demás".

Consultado sobre este caso, el epidemiólogo salvadoreño Roberto Vidí aseguró que "depende de las circumstancias. Si es alguien que tuvo recientemente COVID (confirmado), y ya cumplió su aislamiento (10 días, y no hay síntomas) - pues no hay problema. Sino, seguramente se consideraría una infección “activa” y debería estar en aislamiento".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo pasado que donará vacunas a los siete alcaldes hondureños que lo han solicitado y se tenía previsto que los ediles se reunieran con Alabí este martes, según una publicación hecha en Twitter el pasado domingo por Bukele.