Estudia y trabaja en playa El Cuco

Tras la nueva modalidad de estudios que el Ministerio de Educación decidió implementar debido a la pandemia por COVID-19 y de esta forma evitar contagios en los estudiantes, a muchos les ha sido factible, pero para otros ha sido complicado.

Tal es el caso de María José López, de 11 años, estudiante de 5° grado del Complejo Educativo Charlaix, de playa El Cuco en el departamento de San Miguel, ella menciona que no ha aprendido los suficiente debido a que no tiene un docente quien le explique de manera de manera correcta, a como lo hacía de manera presencial.

"He aprendido un poquito, más que todo en las clases por la televisión. Pero hay cosas que no entiendo y necesito preguntarle al profe, pero se hace difícil entender hablando por teléfono, me siento extraña así.", comenta María José.

La materia que más se le hace difícil a María José es matemáticas, ya que dice que no le entiende mucho a las divisiones, y tiene que preguntarle a una tía que es docente en México, y que le entiende más, asegura que lo hace a través de videollamada, y entiende las clases de mejor manera que con las guías que da el Ministerio de Educación.

Majo, como es conocida, asegura que quien le ayuda a resolver las dudas es su madre cuando tiene un poco de tiempo disponible, ya que ella se dedica a la atención de clientes en un establecimiento de comida en la playa El Cuco. Y cuando Majo puede ayudar a su mamá a la atención de clientes lo hace, siempre tomando las medidas de bioseguridad.