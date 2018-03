Estudian falla geológica que originó terremoto de 1917

Lee también

En zanjas en medio de cañaverales de terrenos de dos cooperativas de Nejapa, al norte del departamento de San Salvador, geólogos de la Universidad Complutense de Madrid y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) buscan los rastros de la falla que habría originado un gran terremoto hace casi un siglo y la posterior erupción del volcán de San Salvador, ocurrida el 7 de junio de 1917.Con tecnología y fotografía aérea multiespectral llamada Detección de Luz y Medición de la Distancia (LIDAR) del MARN, se pudo detectar la falla que ha sido denominada Guaycume, por el cerro y cantón donde se ubica, y que se extiende por aproximadamente 24 kilómetros de longitud.Se trata de unas imágenes aéreas que se toman con un emisor de láser y por su precisión atraviesan los árboles hasta el suelo, de manera que pueden eliminar la vegetación para tener la topografía en un modelo digital, lo que permite ver el escarpe de la falla.Las excavaciones son para buscar en detalle y tomar las muestras. “Nosotros aquí buscamos la rotura en superficie. Son grandes terremotos, terremotos que llegan a romper la superficie, que dejan huella en el paisaje, que dejan rotura a lo largo de la falla, que en poquitos años se borra bastante. Hay depósitos. Pero cuando hacemos la zanja vemos todavía ese desplazamiento”, explicó Juan Miguel Insua, profesor del Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid.En esencia, la falla es una fractura que se genera por la fuerza, las tensiones que hay en la corteza por movimientos de las grandes placas y que pueden ser de muchos kilómetros de longitud.“Una falla no es más que una fractura, una fractura del terreno que separa dos bloques de roca que se mueven. La identificamos porque de repente vemos una capa de roca, de sedimento que de repente desaparece y aparece desplazado. Es una fractura”, expresó José Martínez Díaz, jefe de la equipo de la Universidad Complutense.Las investigaciones al respecto están iniciando y esta semana concluyen la etapa de la excavación. Ubican el sector con base en que los mayores daños del terremoto de 1917 fueron en los pueblos que están alrededor de la zona. “Partimos de la hipótesis de trabajo que puede ser la falla responsable del terremoto de 1917 y debido a la cercanía con San Salvador tiene una importancia especial la posible peligrosidad de esta falla”, agregó Martínez.Pero para lograrlo, esperan encontrar el depósito de sedimento roto, la fractura en el suelo y tomar trozos de roca con carbón para hacer estudios de laboratorio con carbono 14.“En principio ese carbón debería ser de una fecha anterior a 1917. Si luego por encima vemos otro nivel que no está roto, que se ha depositado después de la rotura y cogemos otro carbón y da una edad posterior a 1917, acotamos que ese terremoto está entre esas dos fechas que nos dan esos carbonos”, explicó Insua.Además de datar la fecha de la fractura, buscan información para poder calcular a qué velocidad se mueve, cada cuánto tiempo genera los grandes terremotos y qué tamaño máximo pueden generar esos sismos.“Con esos tres parámetros, nosotros podemos incorporar esos datos en los estudios de amenaza y con ellos poder mejorar, en el futuro, los planes de riesgo sísmico, de planificación territorial y normas de construcción”, enfatizó Martínez.Cabe destacar que la Universidad Complutense trabaja con el MARN desde hace algún tiempo en otros estudios y ahora inician con esta falla. “Ya se tienen algunos indicios al respecto. Hay estudios de fallas alrededor del volcán de San Salvador, cuando hizo su erupción en 1917. Se cree que esta es la falla que produjo uno de los terremotos previos a esa erupción. Hay varios otros estudios que tienen que hacerse para definir cómo es esta falla, para conocerla mucho mejor”, dijo la titular del ramo, Lina Pohl.Los especialistas retornarán a España la próxima semana para continuar con el análisis de las muestras de campo. Esperan que en unos seis meses se pueda tener algunos avances y que en un futuro se pueda hacer una segunda campaña, principalmente por una quebrada cercana a la que no se pudo acceder por ahora.