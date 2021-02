Estudian reformas por extradición

El pasado sábado se reunió la Comisión ad hoc que está estudiando reformar la Constitución de la República y entre los temas que abordaron uno de los que más generó interés fue el de la extradición.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, como coordinador del equipo ad hoc, dijo A LA PRENSA GRÁFICA que el tema de extradición que está contemplado solo en dos artículos de la Constitución necesita reformas, con el objetivo de hacer valer los principios constitucionales de los extraditados.

"El tema de extradición se está volviendo más complejo por la forma en la que se están planteando varios casos. La posición fue que vamos a hacer valer nuestros principios constitucionales. Por ejemplo, en El Salvador no se reconoce la pena de muerte, si un salvadoreño va a ser extraditado a un país donde le pueden aplicar la pena de muerte, pues esta no procede", aclaró.

LA PRENSA GRÁFICA consultó con un experto en derecho procesal penal y explicó que por el momento, la extradición de un nacional hacia otro país que tenga pena de muerte de igual manera no aplica. Esto porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando va a entregar a un salvadoreño que ha sido solicitado para extradición, pide garantías a ese país de que no se aplicará esa pena de muerte, de lo contrario, la Corte no habilita la extradición.

En la reunión también hablaron de los derechos humanos, en específico el artículo tres de la Constitución. Donde consideraron que es necesario extender el "catálogo de derechos", dijo Ulloa.

"En el artículo tres de la Constitución actual, en el principio de igualdad, se planteó la necesidad de hacer una ampliación en el catálogo de derechos para garantizar con nombre y apellidos universos de personas que han sido tradicionalmente invisibilizadas dentro de los marcos constitucionales, las mujeres, los jóvenes, las personas de tercera edad, con discapacidades y tratar de eliminar cualquier forma de discriminación por razones ideológicas, políticas, de credo de raza, de orientación sexual", aseguró.

Aclaró que es necesario eliminar todo tipo de discriminación para ser coherentes con "los planteamientos que tenemos como país, adoptados en muchas comisiones de Naciones Unidas".