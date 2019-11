Estudiante de Jucuapa con mayor nota PAES

Keven Adonis Parada Lara, de 17 años, estudiante del bachillerato administrativo confiable en el Instituto Nacional de Jucuapa (INJU) obtuvo una calificación global de 9.04 en la prueba PAES, convirtiéndose en el mejor promedio de este año en el sector público del departamento de Usulután. El adolescente manifestó que no se esperaba tener esa nota y convertirse en el mejor promedio a nivel departamental, aunque se preparó todo el año.

"Me siento feliz por haber obtenido una nota que no pensaba sacar y considero que nos ayudaron bastante los refuerzos que nos dieron en el instituto", expresó el estudiante.

Keven aseguró que para afianzar una buena calificación, aparte de los refuerzos en el instituto, leyó documentos y demás información que obtenía en libros e internet, además practicó ejercicios en su casa, Dice que matemáticas fue la asignatura que sintió menos complicada, pero considera que puede ser porque es su materia favorita.

Mientras que sociales, consideró, es la que tenía mayor complicación en la PAES.

Afirma que aún no ha decidido la carrera que estudiará en la universidad, pero manifestó que todavía tiene tiempo para elegir, ya que le hace falta un año de estudios.

"Estoy pensando en ingeniería civil o la industrial, no me he decidido todavía, pero ojalá pueda ir a la universidad", explicó.

Para las autoridades del Instituto, los resultados de la PAES son muy positivos. "El año pasado tuvimos un promedio de 5.09 y este año fue de 5.24, siendo sociales en la que mejor promedio logramos con 5.6 y matemáticas fue la menor con 5.10", indicó Melvin Osmar Lazo, subdirector del INJU.