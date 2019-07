Estudiante del ITCA-FEPADE rompe 3 récords en natación

Stephen Meléndez es un estudiante de 18 años que cursa su segundo año técnico de Ingeniería en Sistemas Informáticos en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE.

Meléndez participó este año en los juegos de la Asociación Nacional Deportiva de Educación Superior (ANADES), donde rompió tres récords de velocidad en las categorías de 50 metros de estilo libre, mariposa y pecho, un logro que hasta el momento nadie había alcanzado.

En estas competencias participaron las universidades Centroamericana José Simeón Cañas, Pedagógica, Alberto Masferrer, además de otras que son parte de los 11 centros de estudio superior que conforman la asociación.

El coordinador de cultura y deportes del ITCA, Omar García, expresó que Meléndez llegó al club de natación de la institución para hacer sus horas sociales; sin embargo, al ver su habilidad lo enviaron a participar a ANADES, donde consiguió estos récords.

El deportista también forma parte del club acuático El Polvorín desde los nueve años de edad, cuando, por el consejo de su madre, ingresó a un curso libre. Desde esta edad demostró interés y talento en el deporte.

Fue por eso que su entrenador, Adrián Rodríguez, lo motivó a practicar más y a pulir sus habilidades. Así fue como logró entrar a la Federación Nacional de Natación. "Empecé en las competencias de novato. Al principio no ganaba, pero con el tiempo creció ese sentimiento de querer irme superando. A mis 12 años logré ser parte de la selección de El Salvador en donde participé en mi primer CODICADER y gané mi primera medalla centroamericana".

En total, ha participado en tres juegos CODICADER, pero en el desarrollado hace dos años en Honduras alcanzó la clasificación en 400 metros combinados, poniendo la mejor marca a nivel nacional.

Stephen es un joven que ha logrado destacar en sus estudios y la natación al mismo tiempo. Su entrenador comentó que él siempre ha sido un joven perseverante y capaz, que trabaja duro por obtener lo que desea. "Lo que siempre he visto es que Stephen se ha sabido mantener en el estudio, porque para él eso es lo primero. Todos estos logros solo se alcanzan con disciplina y él trabaja a diario por alcanzarlos", expresó Rodríguez.

Meléndez enfatizó que luego de graduarse de Técnico en Ingeniería en Sistemas Informáticas desea finalizar la Ingeniería completa para luego poder dedicarse de lleno a la natación y participar a nivel mundial, representando a El Salvador.

"La natación es mi vida, este deporte no solo me ha enseñado disciplina, sino que también me ha ayudado a mi autoestima, porque he conocido mi capacidad de estudiar y entrenar al mismo tiempo. Mi sueño es seguir esforzándome para ver hasta dónde puedo llegar", concluyó el joven deportista.