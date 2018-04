Estudiantes UNIVO realizan pasantías en El Gráfico y LA PRENSA GRÁFICA

A veces debe permanecer en dicho departamento para cumplir con los horarios universitarios, pero sus sueños, la determinación, su pasión por la música y el fútbol le han abierto puertas.

“Me gusta el deporte, soy un crítico del fútbol. Hice mi primera crónica en una materia de la carrera y me quedé con ganas de seguir. Estar escribiendo para El Gráfico es una experiencia única. Requiere tiempo y esfuerzo, pero vale la pena”, comentó.

Él, junto a siete jóvenes más iniciaron la aventura de realizar pasantías. Cinco de ellos están comprometidos como pasantes en Elgrafico.com. Otros tres estudiantes realizan sus prácticas en el periódico LA PRENSA GRÁFICA desde febrero de este año. Ambos medios son plataformas que les permiten publicar textos, historias, fotografías y sobre todo su talento. Estas participaciones son una oportunidad y prueba real para poner en práctica los conocimientos que han adquirido.

“Ser pasante en El Gráfico ha sido una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida. He aprendido algunas cosas y me he demostrado a mí misma que puedo llegar a hacer lo que me propongo. Siempre me ha gustado el deporte, pero nunca pensé en escribir sobre él, mucho menos en el único periódico deportivo de El Salvador y de Centroamérica. La verdad, ha sido una experiencia grandiosa y espero que la Universidad de Oriente mantenga este tipo de relación con El Gráfico y LA PRENSA GRÁFICA, para que así, otros jóvenes puedan experimentar lo que yo he vivido durante estos meses”, dijo María José Meléndez, una de las jóvenes pasantes.

Como parte del proceso, los estudiantes deben asistir a reuniones, reciben tutorías en la UNIVO sobre redacción y fotografía, además de la tutoría de los editores encargados de sus productos periodísticos.