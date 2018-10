Estudiantes apoyan labor en unidad de salud de Santa Tecla

Un grupo de siete alumnos de tercer año de bachillerato, opción salud, del Liceo Antonio Machado realizan sus prácticas en la unidad de salud Dr. Carlos Díaz del Pinal, de Santa Tecla. Esto forma parte del aprendizaje en campo que los jóvenes requieren para graduarse como bachilleres. Carolina Ortiz, de 18 años, es una estudiante destacada, quien ha sobresalido en su labor en la unidad de salud. Ella se encarga de velar por los pacientes que llegan a medicina general, donde los orienta y apoya en lo que necesiten. "Me desenvuelvo en lo que más me gusta, que es la medicina. Trabajo directamente con los pacientes y también me encargo de llevar el archivo y ordenar los expedientes. Todos los conocimientos adquiridos después los comparto en el liceo", dijo.

Muchos de los pacientes se sienten agradecidos con la labor diaria realizada por los jóvenes. Teresa Hernández, de 45 años, residente de Santa Tecla y paciente de la unidad de salud, mencionó que para ella, el trabajo de los estudiantes es clave. "El grupo de jóvenes siempre nos apoya. Carolina nos ayuda en todo lo que puede y nos recibe con una sonrisa, que es lo importante cuando nos sentimos mal de salud", enfatizó.

El director del liceo, Pedro Meléndez, destacó el esfuerzo de los futuros bachilleres, quienes se sienten motivados por aprender, pero sobre todo por continuar haciendo labor social en beneficio de la comunidad tecleña.