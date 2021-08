Estudiantes becados por la alcaldía de Conchagua protestan por falta de pago de beca

Más de 50 estudiantes protestaron ayer frente a la alcaldía de Conchagua, en La Unión, para pedir que se continúe con el programa de becas municipales ejecutado por la administración municipal anterior.

Los manifestantes también exigieron a la actual comuna, cumpla con el pago de cuotas pendientes con una universidad privada del oriente del país, como parte del programa de becas, impulsado por Jesús Medina, exalcalde del municipio, por el partido ARENA.

Aseguraron que el actual alcalde, por el partido Nuevas Ideas, Melic Quezada, canceló el programa de becas estudiantiles. "La manera de justificar de la administración actual es que la administración anterior no dejó ningún tipo de documento donde nos reconozca a todos nosotros como becarios, aunque nosotros sabemos que en el acta de tesorería de desarrollo comunal se estipula que la deuda sería cancelada al momento de recibir el fondo FODES", detalló uno de los estudiantes.

Por su parte, la comuna Conchagüense, manifestó en un comunicado publicado en redes sociales, que cuando realizaron la transición de mando, no les reportaron cuotas pendientes de pago, y que la actual administración no se puede responsabilizar por deudas que no fueron documentadas por la administración anterior. "No existen expedientes de proyectos finalizados y pendientes de pago en el área de UACI", indicó la alcaldía.