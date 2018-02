Estudiantes bloquean calles para exigir cupos en la UES

Siguen las protestas en la Universidad de El Salvador (UES). Ayer miembros de organizaciones estudiantiles y un aproximado de 150 aspirantes no seleccionados para ingresar a la autónoma bloquearon varias arterias en las cercanías del alma mater como protesta porque no les han abierto 300 cupos para los bachilleres que no fueron elegidos.

Según los manifestantes, el problema se genera porque el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Vicente Cuchillas, no quiere dar más cupos a los jóvenes no seleccionados. Ellos dicen que seguirán con las medidas de presión hasta que se abran más lugares; sin embargo, descartan la posibilidad de cerrar por completo la UES, ya que aseguran que no afectarán el inicio de clases de los demás estudiantes.

“Yo veo positivo el hecho de que estudiantes que ya están dentro de la universidad también luchen y sean solidarios”.

Róger Arias, rector de la UES

El tráfico vehicular en la zona por el cierre de las calles por un momento se volvió un caos debido a la protesta de los integrantes de sectores estudiantiles y aspirantes no seleccionados, quienes detonaron cohetes en el lugar.

Mientras tanto, Vicente Cuchillas manifestó que en la sesión de la junta directiva de ayer por la tarde y en reunión con la Procuraduría de los Derechos Universitarios no se pudo ver el tema de nuevo ingreso.

Por su parte, el rector de la UES, Róger Arias, dijo que cada año llegan cerca de 25,000 aspirantes a nuevo ingreso y que para 2018 aceptaron alrededor de 10,600 estudiantes, que serían un 40 % del total de aspirantes a nuevo ingreso.

“En el caso particular de Humanidades, tenemos ahí una demanda de cupos que supera la capacidad de la facultad. No obstante, se están haciendo los esfuerzos, se está trabajando también en poder ampliar los horarios de atención, en atender a estos jóvenes incluso los sábados y domingos para poderles dar cobertura”, dijo el rector.

“Tuvimos reunión con la junta y la Procuraduría de los Derechos Universitarios. No se puede ver el tema de nuevo ingreso”.

Vicente Cuchillas, decano de Ciencias y Humanidades de la UES

Con respecto a las presiones que hacen miembros de gremios estudiantiles para que acepten a estudiantes que no pasaron el proceso de selección, el rector se mostró a favor. “De manera que yo veo positivo el hecho de que estudiantes que ya están dentro de la universidad también luchen y sean solidarios con aquellos jóvenes que no han podido ingresar”, sostuvo Arias.

La población estudiantil de la UES ronda los 60,000 alumnos y en 2005 fue el último año que la universidad tuvo una inyección de plazas docentes, de acuerdo con el rector, quien dice que la educación debe ser un bien público.