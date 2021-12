Estudiantes de 3° y 6° grado con rezago en matemáticas, lenguaje y ciencias

Los datos del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), publicado el 30 de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), revelan que la educación en la región latinoamericana se ha estancado.

El informe evalúa los conocimientos en matemáticas, ciencias y literatura entre los estudiantes de tercer y sexto grado de primaria en 16 países de América Latina y el Caribe, incluido El Salvador.

Los resultados muestran que, en promedio, el 40 % de los estudiantes latinoamericanos de tercer grado y el 60 % de los de sexto no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en las áreas de estudio evaluadas.

Los resultados para El Salvador indican que los mayores rezagos están en el área de matemáticas, tanto en tercero como en sexto grado, destacó Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

"En el caso de El Salvador, al ver los resultados, obviamente el talón de Aquiles es el área de matemática", indicó el especialista en educación.

La prueba divide a los estudiantes en cuatro niveles de conocimiento, siendo los dos primeros los más básicos para cada una de las áreas evaluadas. En matemáticas, el 49.9 % de quienes cursan tercer grado se encuentran en el nivel uno, es decir, el básico bajo. En el nivel dos, también considerado el intermedio bajo, está el 27.6 % y otro 19.3 % se encuentra en el tercer nivel, que es el intermedio alto. Apenas el 3.2 % se ubica en el cuarto nivel, que es el alto.

El nivel uno significa que "no alcanzan las competencias mínimas para ese grado, están por debajo del mínimo requerido", explicó Helga Cuéllar, directora del Departamento de Estudios Sociales, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

En sexto grado, las competencias en matemáticas empeoran. El 57.8 % de los estudiantes están en el nivel uno, el 34.7 % se encuentran en el dos, mientras el 6.6% y el 1 % se ubican en los niveles tres y cuatro.

"En las áreas de matemáticas, pese a todos los esfuerzos de ESMATE, creo que ahí se ha dado un problema muy serio, de índole pedagógica, de cómo estamos enseñando matemáticas", apuntó Picardo.

ESMATE es un material diseñado por el Ministerio de Educación (MINED), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que está disponible desde 2018 y 2019 para dirigir la enseñanza en matemáticas desde primer grado hasta segundo año de bachillerato.

Picardo añadió que los factores asociados al aprendizaje en esta materia deben estar alineados con los materiales correctos y los docentes capacitados en modelos pedagógicos adecuados.

En ciencias también se nota un rezago importante. La ERCE 2019 evaluó solo a los estudiantes de sexto grado en El Salvador y el 34.2 % entró en el primer nivel, el 47.2 % se ubicó en el segundo, el 14.6 % en el tercero y solo 4 % en el cuarto.

De nueva cuenta, Picardo consideró que se debe reforzar esta área y equipar laboratorios para que los estudiantes puedan comprender los contenidos que se imparten en las clases.

En el caso de literatura, el 43.6 % de los alumnos de tercer grado y el 19.6 % de los de sexto se encuentran en el nivel uno de conocimientos. En el nivel dos están el 19.3 % de los de tercero y el 51.1 % de los de sexto, mientras el tercer nivel está ocupado por el 23.4 % de quienes cursan el tercer grado y el 15.5 % de los de sexto. En el cuarto nivel se encuentra el 13.7 % y 13.9 %, respectivamente.

Con estos resultados se demuestra que los estudiantes tienen problemas para resolver operaciones simples en matemáticas y en lectura, presentan problemas para comprender y analizar de forma crítica los textos, destacó Cuéllar.

A nivel regional, El Salvador se encuentra debajo del promedio. No obstante, la experta de FUSADES destacó que el país se sitúa solo por debajo de Costa Rica. "Llama la atención que a 2019 pareciera que los esfuerzos que se habían venido realizando en El Salvador en educación, en comparación con los vecinos, quitando Costa Rica, han dado relativamente mejores resultados", sostuvo. Pero recalcó que el nivel de logro en todos los países de la región es bastante bajo. "Si vemos el porcentaje de estudiantes que están por debajo del nivel mínimo de competencias, es innegable que en El Salvador sigue siendo bastante alto (el número de estudiantes en nivel uno)", insistió.

En la presentación del informe, Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO), dijo que los datos del ERCE 2019 "nos indican que, justo antes de la pandemia, la región se encontraba, en promedio, prácticamente estancada en bajos niveles de logro en aquellas competencias que constituyen los cimientos para poder seguir aprendiendo".

"Esto habla de una generación entera en riesgo de no poder desarrollar su pleno potencial. Es por esto que las medidas y reformas educativas para mejorar los aprendizajes desde los años más tempranos de escolaridad no pueden esperar y deben ser priorizadas", añadió.

La prueba ERCE 2019 es técnicamente comparable con la prueba TERCE 2013 que se realizó en la región. De acuerdo con los resultados de 2019, no hay una mejora significativa entre ambos instrumentos. No obstante, no se pueden comparar los resultados de El Salvador en ambos años porque el país no participó en el ejercicio de 2013.

Al respecto, Picardo señaló que el estancamiento revelado en el informe podría haberse profundizado con el covid-19, ya que la evaluación se ejecutó en 2019, previo a la crisis sanitaria. Cuéllar, por su parte, indicó que contar con esta medición previa a la pandemia podría ser una herramienta útil de comparación para implementar acciones que den respuesta a las afectaciones educativas que ha dejado el coronavirus.