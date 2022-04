Estudiantes de Berkeley, en contra de ponencia de Ulloa en Universidad

Estudiantes centroamericanos de la Universidad de Berkeley, California, se pronunciaron en contra de una ponencia que el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, tiene programado brindar en el campus de la universidad, el próximo 21 de abril.

La ponencia de Ulloa, titulada "Desafíos y Oportunidades en Latinoamérica: Bitcóin y la economía de El Salvador", se desarrollará el 21 de abril, entre las 4 y 6 de la tarde, hora local; y es organizada por la Sociedad Latinoamericana de Liderazgo (LLS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la presencia de Ulloa, como representante del gobierno de Nayib Bukele, ha sido rechazada por los estudiantes centoramericanos aglomerados en el colectivo denominado Centro Americanos por el Empoderamiento (CAFE, según sus siglas en inglés), quienes reclaman diferentes polémicas relacionadas con el gobierno de Bukele.

"Queremos firmemente expresar nuestras inquietudes debido a la naturaleza violenta y corrupta del régimen Bukele", puede leerse en el pronunciamiento de los centroamericanos.

En su carta, los estudiantes expresan su desacuerdo por que la discusión sea sobre bitcóin, debido a que este no cuenta con el apoyo del colectivo que presenciara la actividad, a que este no está al alcance de la población salvadoreña y que no fueron tomados en cuenta para escuchar sus opiniones sobre el tema. "La disonancia de esta organización es asombrosa", expresan en su planteamiento.