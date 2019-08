Estudiantes denuncian incremento de asaltos en pasarela de avenida

Estudiantes que usan la pasarela que se encuentra ubicada en la avenida Roosevelt, en la ciudad de San Miguel, denuncian continuos asaltos.

De acuerdo con los denunciantes, los atracos ocurren temprano en la mañana y después de las 5 de la tarde y son cometidos por sujetos que se mantienen en las pasarelas que se encuentran en las inmediaciones del cementerio y funeraria municipal.

"Siempre he usado la pasarela, pero las últimas dos veces que lo hice, dos hombres me amenazaron con una pistola y me quitaron el dinero y el teléfono. A otros compañeros también les ocurrió lo mismo. En mi caso no puse denuncia porque hay que dar un montón de vueltas y nada que resuelven (la Policía)", dijo un estudiante universitario que recientemente fue asaltado en este lugar.

Los afectados aseguraron que los asaltantes suelen viajar como pasajeros en buses o microbuses, desde donde ubican a sus víctimas y al llegar a la parada de la pasarela se bajan de la unidad para cometer los asaltos.

Los ladrones aprovechan la oscuridad de la noche y la ausencia de policías o agentes municipales para cometer los asaltos.

Según un oficial del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel, no se ha recibido denuncias formales de hurtos o robos en las pasarelas de la ciudad.

"Se ha escuchado que en pasarelas asaltan, pero nosotros no hemos recibido denuncias. Aprovechando, le pedimos a la población que denuncien, que por lo general la patrulla que está más cerca es la que llega a atender las emergencias", dijo la fuente policial.

La fuente señaló además que fortalecerán la presencia policial en el sector señalado.